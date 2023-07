La compagnia L’Archibugio vince ancora e prepara un autunno… shakespeariano

La compagnia L’Archibugio vince ancora: tre premi a Vigonza (Padova) preparando un autunno… shakespeariano

Nuove vittorie per L’Archibugio,

compagnia teatrale di Lonigo (Vicenza) che con “Romeo e Giulietta: una storia di banditi!” ha conquistato i premi per

il migliore spettacolo,

la migliore regia (in questo caso collettiva)

il miglior attore,

Quest’ultimo andato a Giuseppe Balduino nella parte di Romeo, alla prima edizione del concorso teatrale “Città di Vigonza”, organizzato dal Comune in provincia di Padova con la direzione artistica del Teatro dei Curiosi e la partecipazione di cinque compagini finaliste.

Con queste tre stelle

da aggiungere allo scintillante palmares della formazione vicentina, che ha tra l’altro vinto l’ultima edizione dello storico Festival d’Arte Drammatica di Pesaro, si chiude il tour estivo de L’Archibugio, ma non certamente l’attività della compagnia:

«Stiamo iniziando a preparare la commedia “Sogno di una notte di mezza estate” e la tragedia “Amleto” – spiega il regista Giovanni Florio, a nome del gruppo.

Due produzioni shakespeariane sulle quali lavoreremo dal prossimo autunno.

Oltre a questi titoli torneremo a proporre, in questo 2023 in cui si celebrano i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, lo spettacolo “Paolo e Orgiano”, nostro primissimo lavoro come compagnia, che narra una vicenda del nostro territorio che potrebbe aver ispirato lo scrittore lombardo per “I promessi sposi”, come emerso dagli archivi della Serenissima grazie agli studi del professor Claudio Povolo».

L’Archibugio Compagnia Teatrale Ufficio stampa