Ierardi (FDI): voto su Baxi/Pengo conferma l’assenza di senso civico della sinistra

“Il voto in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa sul caso Baxi/Pengo ha confermato che il Centrosinistra ha a cuore lo sviluppo del territorio e il destino dei lavoratori come noi dei marziani” – attacca Mattia Ierardi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –

“Perché se è vero che la maggioranza ha avuto criticità su cui va avviata una riflessione e vanno chiarite le responsabilità, è ancor più vero che l’opposizione ha dimostrato di vivere in una bolla, separata dalla realtà dove conta soltanto il gioco delle parti.

Il centrosinistra ha avuto l’occasione di dimostrare

che occupazione e sviluppo sono più importanti del piacere di mettere in difficoltà l’avversario politico, e questa occasione l’hanno mancata schiantandosi nelle miserie della politica di piccolo cabotaggio.

Pessima figura per tutti, non per il nostro partito che non ha avuto dubbi sulla lealtà alla maggioranza che sostiene, ma, prima ancora ad una proposta di futuro per il Bassanese.

Non è bastata la presa di posizione delle categorie economiche e neanche quella dei sindacati dei lavoratori.

Dopo aver votato contro dobbiamo anche assistere alle uscite di importanti esponenti del PD che dopo aver contribuito a fare la frittata, lanciano proposte di tavoli e di riflessioni.

Il solito linguaggio

per iniziati che allontana le persone normali dalla politica, un modo ormai palese” – conclude Ierardi – “per nascondere l’assenza di idee e l’inerzia di chi non sa amministrare.

“Il voto a Bassano su Baxi/Pengo conferma l’assenza di senso civico della sinistra”

Mattia Ierardi – Fratelli d’Italia – Vicenza