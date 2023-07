Historic Club Schio: seconda edizione del motoraduno “Dolomitando”

Domenica 30 luglio si è svolta la seconda edizione del motoraduno “Dolomitando” – Historic Club Schio

Organizzato dall’Historic Club Schio che ha raccolto i soci-centauri con motociclette prodotte tra gli anni Sessanta agli anni Novanta del secolo scorso.

Tra le marche presenti,

la parte del leone l’ha fatta la Moto Guzzi accompagnate, per i colori italiani da

Cagiva,

Ducati,

Gilera,

Laverda,

MV Agusta

ed una mitica Piaggio Vespa.

Mentre le moto estere erano rappresentate da BMW, Honda, Yamaha e Triumph.

Un luminoso sole ha accolto di prima mattina i partecipanti, che arrivati alla spicciolata, nel piazzale attorniato dal parco secolare della storica Birreria Summano di Piovene Rocchette, hanno ammirato le motociclette che profumavano di strada vissuta.

A sorpresa, ha fatto parte del raduno, sia pure con una quattro ruote youngtimer, Piero Laverda con la moglie, erede della dinastia che in Breganze costruì motociclette di notevoli qualità ed affidabilità.

Poco prima delle 10,00’ le motociclette sono state avviate.

Il profumo delle selle in pelle, il borbottio dei motori con tonalità baritonali in crescere fino a soprano all’aumentare del regime di rotazione, l’odore delle meccaniche ed il vestiario d’epoca di alcuni conduttori, hanno portato le lancette indietro nel tempo in una dimensione di nirvana.

Avviate le motociclette in direzione Meda hanno percorso la Valle dell’Astico fino a Tonezza del Cimone per proseguire verso Monte Toraro ed omaggiare il vicino Forte Campomolon, fino a raggiungere Base Tuono.

Nell’attraversare i luoghi della Grande Guerra

si sono levati pure gli echi della Guerra Fredda di cui Base Tuono era, per la NATO, la stazione di difesa più alta d’Europa insediata per intercettare e stroncare possibili invasioni nemiche di formazioni di bombardieri o missili.

Doppiato il Passo Coe ed arrivati a Fondo Grande, i centauri hanno assaporato una pausa caffè al bar Conca d’Oro dal “Baffo”.

Pausa per poi ripartire alla volta di Serrada ed il Passo della Borcola e, dopo una ardita discesa, finalmente la sosta per piloti e mezzi con il pranzo alla Trattoria “Tre Garofani”.

Alle 15,00’ di nuovo in sella per per un percorso “ricco di risorse” – come diceva Tazio Nuvolari per le strade caratterizzate da molte curve – verso il Monte Pasubio.

E di lì al Passo Xomo che fu teatro dei Motoraduni del Pasubio degli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso e di cui molti dei partecipanti hanno tuttora memoria.

Dopo avere doppiato il Monumento ai caduti di Vallortigara

i partecipanti hanno transitato per Santa Caterina, Bosco di Tretto per arrivare a San Rocco nell’altopiano del Tretto per brindare alla fine del raduno presso l’omonima trattoria S. Rocco, con vista sulla pianura veneta e Schio dalla terrazza panoramica.

Come ricordo della giornata sono stati consegnati alcuni gadget del club inerenti il motociclismo storico ed una maglietta commemorativa.

Il clima favorevole, l’affidabilità dei motocicli ed il positivo riscontro da parte dei centauri, fa pensare a programmare l’edizione per il 2024.

Un grande ringraziamento a chi si è speso sia nell’organizzazione dell’evento ma pure per chi ha fattivamente collaborato alla riuscita del raduno.

Fonte Diego Filippi Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio