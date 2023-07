“Riconoscimento all’enorme patrimonio culturale ed artistico del genio di Andrea Palladio” – Giovine (FDI): DDL Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale

Il deputato veneto di Fratelli d’Italia

Silvio Giovine ha depositato alla Camera dei Deputati un disegno di legge per rendere monumento nazionale il Teatro Olimpico di Vicenza.

“Il teatro Olimpico di Vicenza rappresenta il vertice assoluto della geniale creatività di Andrea Palladio, il primo teatro coperto della Storia inaugurato il 3 Marzo 1585, capolavoro architettonico simbolo di Vicenza e dell’Italia nel mondo.

Un autorevole esempio di quanta straordinaria eccezionalità racchiuda il patrimonio storico culturale ospitato dalle città italiane.

Un patrimonio che, spesso ed a torto, diamo per scontato.

È dalla consapevolezza di dover amministrare coscienziosamente un patrimonio tanto unico quanto inestimabile che prende le mosse questo ddl.

Ed una vera pianificazione volta a valorizzare tutto il patrimonio storico, culturale, architettonico nazionale, non può, prima di tutto, che passare dalla rinnovata consapevolezza sul medesimo.

E’ stato, forse, per mancanza di quest’ultima che, finora, un capolavoro architettonico come il Teatro olimpico che ha attraversato secoli di storia italiana, invidiatoci in tutto il mondo, non figura nell’elenco dei monumenti nazionali” ha affermato Giovine.

“Ringrazio tutti i colleghi che hanno sottoscritto e stanno sottoscrivendo in queste ore la proposta, a partire dal Presidente dei deputati di Fdi Tommaso Foti, dal presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, oltre ai colleghi vicentini Cristina Caretta e Erik Pretto.

Ora lavoreremo affinché il testo venga incardinato quanto prima in VII Commissione e possa approdare in Aula entro questa legislatura” .

Ha aggiunto ancora Giovine, concludendo “un risultato straordinario non solo per il luogo di cultura in sé, ma soprattutto per l’attrattività della città di Vicenza e del suo centro storico”.

ROMA, 31/07/2023 On. Silvio Giovine https://www.facebook.com/silvio.giovine.83/

mail. giovine_s@camera.it