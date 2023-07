Distilleria Nardini: Acqua di Cedro per i cocktail Cedro&Tonic e Cedro Spritz

Da Distilleria Nardini arriva l’ultima moda dell’estate, con la freschissima Acqua di Cedro, da gustare ghiacciata e per creare freschissimi cocktail

L’estate è sbocciata e quest’anno Distilleria Nardini ha lanciato una nuova tendenza per rinfrescare le afose giornate estive.

Acqua di Cedro Nardini

è il liquore che porta con sé tutta la freschezza del cedro e il suo aroma agrumato ed intenso; è il dopopasto ideale da gustare ghiacciato, così da assaporarne tutta la sua morbidezza, oppure può essere utilizzato come ingrediente per fantastici cocktail, perfetto per chi vuole godersi un drink fresco e dissetante, ma allo stesso tempo elegante e alla moda.

Immaginatevi di essere al tavolino del vostro locale preferito, in una calda serata d’estate, pronti ad assaporare un meraviglioso cocktail con i vostri amici: l’eleganza e la freschezza di Acqua di Cedro saprà regalarvi il vostro momento di relax e spensieratezza.

Due sono i nuovissimi cocktail pensati per festeggiare l’estate: Cedro&Tonic e Cedro Spritz!

Acqua di Cedro ha la capacità di unirsi alla perfezione con la soda, il Prosecco o con la tonica dando vita a due drink agrumati, morbidi e rinfrescanti. Il liquore di casa Nardini, con il suo aroma unico e inimitabile, vi trasporterà con la mente alle fresche brezze estive, al rumore del mare che si infrange sulla costa e al profumo inconfondibile del cedro.

Michele Viscidi, amministratore delegato di Nardini: “Acqua di Cedro dal 2018 ad oggi ha raddoppiato il volume di vendita, parliamo quindi di una crescita del 100%. Un risultato sorprendente, a tratti inaspettato, ma che sicuramente ripaga l’impegno e l’attenzione costante che tutti noi mettiamo nei nostri prodotti”

Qui vi sveliamo le due ricette dell’estate per gustare al meglio Acqua di Cedro:

CEDRO SPRITZ

Ingredienti:

60 ml di Prosecco DOC

40 ml di Acqua di Cedro

20 ml di Soda o Seltz

Ciuffetto di menta

Scorzetta di limone

Preparazione:

Riempi di ghiaccio fino all’orlo un calice, versa 60 ml di Prosecco DOC, aggiungi poi 40 ml di Acqua di Cedro Nardini. Completa la ricetta con una spruzzata di Soda o Seltz, mescola delicatamente e decora con un ciuffetto di menta e scorzetta di limone prima di servire.

CEDRO & TONIC

Ingredienti:

50 ml di Acqua di Cedro Nardini

150 ml di Acqua Tonica

Scorza di limone

Preparazione:

Riempi di ghiaccio un bicchiere Collins, versa 50 ml di Acqua di Cedro e a seguire acqua tonica. Decora con una scorza di limone prima di servire.

Accendi il tuo momento con Acqua di Cedro Nardini!

DISTILLERIA NARDINI

La storia della famiglia Nardini è sinonimo di passione, amore per il proprio territorio e qualità.

È la storia della più antica distilleria d’Italia nata nel 1779 all’ingresso del Ponte Vecchio a Bassano del Grappa e frutto del lavoro della famiglia Nardini.

Una vita dedicata ad esaltare il proprio territorio, culla di un prodotto prezioso ancora oggi, dopo due secoli.

Oggi è la 7a generazione a portare avanti la tradizione familiare e a diffondere la cultura di un’icona italiana nel mondo.

