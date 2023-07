Crocco spa: si conferma pioniera nel settore degli imballaggi eco-sostenibili

Per un packaging plastico amico dell’ambiente, la sostenibilità si declina con meticoloso approccio scientifico: Crocco rinnova certificazioni ISO 14067 Systematic Approach e ISO 14064-1 e fa da benchmark per il Ministero – Crocco spa – Cornedo Vicentino.

L’AD Renato Zelcher:

“Siamo orgogliosi di contribuire a un futuro più verde e di offrire soluzioni innovative che soddisfano le esigenze dei clienti senza compromettere l’ambiente”.

Crocco si conferma pioniera nel settore degli imballaggi eco-sostenibili, ottenendo il rinnovo delle prestigiose certificazioni ISO 14067 Systematic Approach e ISO 14064-1.

Questi importanti riconoscimenti testimoniano la forte propensione dell’azienda verso la sostenibilità ambientale e il costante impegno nel promuovere l’innovazione e la responsabilità ambientale nel settore industriale.

“L’azienda, da sempre impegnata nel campo della sostenibilità, si distingue per la serietà scientifica e la professionalità del suo approccio green – spiega l’AD Renato Zelcher –. Tale impegno si riflette sia nella lunga storia di lavoro dedicato alla sostenibilità, sia nei continui sviluppi che posizionano Crocco tra le aziende all’avanguardia nel settore del packaging sostenibile in Europa e nel resto del mondo.

Grazie alla passione e alla competenza di tutte le persone che lavorano in Crocco, l’azienda ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, come il Premio Compraverde per tre anni consecutivi, oltre al conseguimento di importanti certificazioni come queste”.

Nel 2020,

Crocco è stata la prima azienda italiana nel settore dei film in polietilene a ottenere l’attestazione ISO 14067 Systematic Approach per il calcolo della Carbon Footprint dei propri prodotti.

“Già allora, abbiamo voluto fare un passo avanti per soddisfare le richieste del mercato e dei clienti, andando a verificare l’intero sistema di calcolo della carbon footprint per l’intera gamma di prodotti”, aggiunge Zelcher.

La norma ISO 14067 stabilisce i requisiti per la quantificazione della carbon footprint, ossia la misurazione delle emissioni di CO2 equivalenti generate per chilogrammo di prodotto, secondo una visione che considera l’intero ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Assessment).

L’ottenimento di questa certificazione consente a Crocco di comunicare immediatamente l’impronta climatica dei suoi imballaggi ai clienti, permettendo loro e ai loro stessi clienti di comprendere l’impatto ridotto dei film plastici prodotti dall’azienda.

La certificazione ISO 14064 riguarda invece l’inventario di gas effetto serra per cui Crocco è in grado di identificare e determinare le proprie emissioni dirette e indirette, dalla A alla Zeta.

Si va infatti dall’uso di energia elettrica e gas

per i processi produttivi (coperti comunque per ben 800 kW con un innovativo impianto fotovoltaico), fino alle emissioni che avvengono fuori dal perimetro aziendale (come trasporti di materia prima e prodotto finito) per comprendere anche quelle legate al fine vita del prodotto e al pendolarismo dei dipendenti.

Inoltre, partecipando al programma Greenside di Crocco si può arrivare addirittura a neutralizzare l’impatto del proprio packaging in termini di CO2 equivalente.

Crocco infatti offre soluzioni di eco-design alle aziende del settore alimentare, delle bevande, farmaceutico e non solo. Queste consentono di ridurre, fino all’azzeramento, l’impatto climatico degli imballaggi attraverso lo studio di miglioramenti nella progettazione del packaging e l’utilizzo di materiali riciclati. Inoltre, l’azienda offre la possibilità di compensare la parte residua delle emissioni di gas serra attraverso l’acquisto di crediti di carbonio, che finanziano progetti sostenibili come riforestazioni e produzione di energia da fonti rinnovabili.

“Siamo orgogliosi di contribuire a un futuro più verde e di offrire soluzioni innovative che soddisfano le esigenze dei clienti senza compromettere l’ambiente”, conclude l’AD.

Questo meticoloso approccio ha fatto di Crocco

un benchmark nazionale tanto che l’azienda di Cornedo Vicentino ha in essere una collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “volta ad individuare, promuovere e valorizzare iniziative comuni finalizzate all’analisi e riduzione dell’impronta ambientale relativa al proprio settore di produzione”, senza costi per il ministero.

“Abbiamo siglato questo accordo – spiega Renato Zelcher – per offrire un contributo alla ricerca e alla diffusione di conoscenza su questo tema delicato. Nel nostro settore, siamo considerati punto di riferimento nello sviluppo di prodotti plastici sostenibili da ben prima che il dibattito esplodesse nell’opinione pubblica. Abbiamo quindi una competenza e uno storico di dati e ricerche che vogliamo condividere con le istituzioni affinché si possa lavorare sulle policy di tutela ambientale grazie al contributo della scienza, dei numeri e della tecnica”.

Fondata nel 1967 da Bruno e Luciana Crocco,

CROCCO spa è una delle aziende leader nel settore degli imballaggi flessibili caratterizzati da un altissimo tasso di tecnologia e improntati al raggiungimento dei più ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Grazie al suo know-how e al costante impegno nella ricerca e nell’innovazione, l’azienda ha saputo distinguersi nel corso degli anni, diventando un punto riferimento nazionale e internazionale per il packaging sostenibile.

Per questo CROCCO ha dato vita al progetto “Greenside”, un modello di eco-design e produzione dell’imballaggio flessibile che possa garantire al cliente la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

CROCCO è dislocata in 4 siti produttivi in Italia ed una filiale commerciale in Germania, con una superficie complessiva di 65.000 mq.

Questa elevata capacità produttiva, unita alla flessibilità nel recepire le esigenze del mercato, rendono l’azienda capace di soddisfare le richieste di qualità e avanguardia dei numerosi clienti sia in Italia che negli oltre 30 paesi del mondo nei quali distribuisce i propri imballaggi.

Fonte Confindustria Vicenza