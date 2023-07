Sbrollini: sulla vicenda Baxi conviene evitare impostazioni ideologiche

“Credo sia necessario un tavolo di confronto istituzionale tra Comunità e azienda Baxi – Italia Viva-Azione Daniela Sbrollini

Inutili e controproducenti sono i tentativi di ideologizzare la vicenda.

Qui abbiamo da trovare una linea di condotta che dia alla multinazionale l’opportunità di portare avanti un piano industriale che permetta produzioni innovative nel bassanese.

A vantaggio anche dell’occupazione. Argomento questo che non può essere sottovalutato.

Contemporaneamente è da evitare qualsiasi azione speculativa e di occupazione di altri territori agricoli. Non possiamo un giorno tentare di difendere l’ambiente e l’altro agire in controtendenza”

La senatrice vicentina

di Italia Viva-Azione Daniela Sbrollini, vicepresidente della Commissione lavoro in Senato interviene preoccupata per il clima che si è generato sulla Vicenda Baxi a Bassano.

“Ora serve un tavolo di concertazione, con dentro a questo punto Maggioranza e Minoranza, che si confronti serenamente con l’azienda su un piano aziendale strategico condiviso. La difficoltà di coniugare ambiente e produzione richiede degli sforzi. Ma non esistono scorciatoie al proposito”.

“Inutile e pericoloso sposare preventivamente una impostazione ideologica, senza conoscere completamente ed ufficialmente il progetto concreto della controparte. Meglio accettare questo momento di cautela e di riflessione che eviti di decidere di sì o no a priori.

La faccenda andava gestita diversamente. Ma spazio ce n’è per riaffrontare la questione”.

Chiude la senatrice:

“Non entro in una situazione amministrativa che dire delicata è dire poco. Una maggioranza che non si ritrova su una questione così importante non è più maggioranza. Il sindaco può ricompattarla per tirare a campare.

Ma oggettivamente la maggioranza si è frantumata”.

