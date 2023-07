Maserati MSG Racing entra nella top ten nel caotico e-Prix di Londra

Dopo un incidente nei primi giri, Edoardo Mortara recupera fino al sesto posto a Londra

La gara in numeri

Edoardo Mortara

Prove libere 1 // P17

Prove libere 2 // P19

Qualifiche Gara 1 // P11 [1:11.161, Gruppo A] Gara 1 // P6

Giro veloce // 1:13.767

Posizione in campionato // P14 [37 punti]

Maximilian Günther

Prove libere 1 // P4

Prove libere 2 // P17

Qualifiche Gara 1 // P14 [1:11.365, Gruppo B] Gara 1 // P13

Giro veloce // 1:13.638

Posizione in campionato // P6 [101 punti]

Maserati MSG Racing

Posizione in campionato // P6 [138 punti]

Il resoconto

Con un grande recupero dopo un incidente nei primi giri, il pilota italo-svizzero di Maserati MSG Racing Edoardo Mortara ha concluso la prima delle due gare in programma a Londra nella top ten.

La scuderia monegasca è tornata a correre nello straordinario circuito in parte indoor e in parte outdoor dell’ExCel dopo aver dimostrato il proprio valore nel fine settimana romano, durante il quale aveva conseguito il quarto podio della stagione.

Nel corso delle prove libere il team ha raccolto dati preziosi, ma purtroppo nelle qualifiche non è riuscito ad approdare alla fase dei duelli per pochi decimi di secondo.

Edo e Max hanno iniziato la gara rispettivamente dall’undicesima e dalla quattordicesima posizione e sono riusciti a risalire il gruppo con un ideale e prudente primo giro.

Una volta raggiunta la nona posizione,

Edo è stato toccato da Stoffel Vandoorne in curva 1; scivolato in fondo al gruppo, è rientrato ai box per effettuare una riparazione al settimo giro.

Nel frattempo, Max è riuscito a entrare nei primi dieci superando Norman Nato, mentre Edo ha strategicamente attivato l’Attack Mode per riuscire a riaccodarsi alle macchine che lo precedevano.

Max ha continuato la sua progressione in zona punti superando Dan Ticktum, mentre l’ingresso della safety car al sedicesimo giro, dovuto a un incidente che ha coinvolto Nick Cassidy, ha consentito a Edo di riprendere il gruppo.

Alla ripresa della gara Max e Edo erano rispettivamente settimo e diciassettesimo e hanno continuato a progredire fino a quando un incidente occorso a Sacha Fenestraz in curva 16 ha causato l’ingresso di una seconda safety car e quindi la bandiera rossa.

Durante la sospensione,

Max è stato costretto a effettuare delle riparazioni e ha ripreso la penultima corsa della stagione dalla quindicesima posizione, mentre grazie una guida prudente Edo è ripartito nono.

Poco dopo la ripresa della gara, un incidente che ha coinvolto più vetture alla curva 19 ha causato una seconda bandiera rossa. La gara è poi ripresa per due giri finali ad alto contenuto adrenalinico.

Edo è passato sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione mentre Max ha tagliato il traguardo al decimo posto, prima di ricevere una penalità di cinque secondi per un incidente nei giri precedenti, che ha portato il giovane tedesco fuori dalla zona punti.

Una serie di penalità assegnate ad altri piloti ha portato Edo al sesto posto.

La nona stagione di Formula E si concluderà domenica 30 luglio 2023: nell’ultima gara in calendario, Maserati MSG Racing proverà a raggiungere l’obiettivo dell’ingresso nella top five della classifica costruttori.

Le parole dei protagonisti

James Rossiter, Team Principal di Maserati MSG Racing

“Questa stagione è stata un grande viaggio. Siamo arrivati a questo fine settimana conclusivo dopo una gara in cui abbiamo conquistato molti punti, ma oggi abbiamo avuto alcune difficoltà. Dopo una buona partenza, Edo è stato toccato da un’altra vettura ed è scivolato in ultima posizione, ma è riuscito brillantemente a recuperare fino al sesto posto. Max, invece, oggi non ha guadagnato punti essendo stato costretto a cambiare l’ala anteriore durante la prima bandiera rossa. Questo, infatti, lo ha costretto a ripartire dalle retrovie. È riuscito a rimontare, ma sfortunatamente non è rientrato nella zona punti. In generale, oggi la prestazione è stata positiva, abbiamo imparato molte lezioni e domani lotteremo strenuamente per terminare la stagione nel miglior modo possibile”.

Edoardo Mortara, pilota, Maserati MSG Racing

“Considerando che la gara è stata piuttosto caotica, penso che possiamo essere orgogliosi del risultato. La qualifica non è andata come speravamo, ma sono riuscito a fare una grande partenza e a rientrare nei primi dieci. Purtroppo, sono stato toccato da dietro da Stoffel [Vandoorne], finendo in fondo al gruppo, ma con le safety car e le bandiere rosse sono riuscito a recuperare posizioni. Oggi si trattava solo di fare una gara pulita, cosa che abbiamo fatto, e possiamo essere felici del sesto posto. Continueremo a lavorare durante la notte così da ripresentarci più forti domani, nella speranza di terminare la stagione con un risultato positivo”.

Maximilian Günther, pilota, Maserati MSG Racing

“Naturalmente è stata una gara ricca di colpi di scena. Sono partito quattordicesimo e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro scalando posizioni con una guida pulita. A un certo punto ero settimo, una posizione che mi avrebbe permesso di guadagnare dei punti importanti. La situazione si è poi fatta caotica a causa di una serie di incidenti da cui abbiamo cercato di stare alla larga.

Ci sono state due bandiere rosse e, sfortunatamente, in occasione della prima, hanno deciso di effettuare delle riparazioni. Pensavo che la macchina fosse a posto per continuare la gara, ma la decisione non toccava a noi. A questo punto, la nostra corsa è diventata difficile.

Abbiamo cercato di finire in zona punti e ci eravamo quasi riusciti, ma non era destino. È stata una giornata dura, ma noi abbiamo comunque fatto una grande gara sotto molti aspetti, anche se non per quanto riguarda ciò che conta di più.

Ma le gare talvolta sono così. Dobbiamo accettarlo e andare oltre. La nostra motivazione è già altissima in vista di una grande gara finale domani”.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse

“In primo luogo, faccio i miei complimenti a Jake Dennis e al Team Andretti per il loro primo titolo mondiale in Formula E. La gara è stata davvero intensa ed è stato un bene per tutti noi e per i tifosi che la lotta per il campionato sia stata viva fino al termine della stagione. La penultima gara non è stata ottimale per noi ma siamo comunque felici che Edo l’abbia terminata nella top ten. Malgrado le due safety car e le ripartenze, entrambi i nostri piloti si sono tenuti lontani dai guai. E nella gara di domani daremo tutto quello che abbiamo per offrire un grande spettacolo finale in pista”.

Maserati MSG Racing

Maserati MSG Racing è uno dei team fondatori del FIA Formula E World Championship e, nel dicembre 2013, è diventato il primo produttore a unirsi alla prima categoria completamente elettrica del motorsport. Essendo uno dei pochi partecipanti abituali dalla stagione inaugurale 2014/15, MSG Racing è cresciuta costantemente e nel 2021 ha assaporato il successo del vice-campionato del mondo con Edoardo Mortara, prima di completare la sua stagione di maggior successo fino ad oggi nel 2022, concludendo la stagione come vice-campione del mondo della squadra. Guidato dal Chairman & Managing Partner Scott Swid e dal team principal James Rossiter, il marchio monegasco è la squadra più gender-diverse della Formula E ed è all’avanguardia in quanto a sostenibilità, promozione dei principi di equità, diversità ed inclusione, innovazione tecnica ed eccellenza. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito internet. Per l’accesso alla mediateca e a contenuti senza diritti, registratevi qui.

Contatto Media Maserati MSG Racing:

Liz Brooks – Director of Strategic Communications – lbrooks@monacosports.com

Maserati S.p.A.



Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell’industria automobilistica mondiale.

Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, oggi disponibili in oltre settanta mercati a livello internazionale.

Ne sono ambasciatrici l’ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli, Levante, il primo SUV made by Maserati, e Grecale, il nuovo SUV “Everyday Exceptional”, tutti modelli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Ghibli, Grecale e Levante sono disponibili anche in versione ibrida. Una gamma completa, dotata di motorizzazioni ibrida 4 cilindri, benzina V6 e V8, a trazione posteriore e integrale, che esprimono al meglio il DNA prestazionale della Casa del Tridente.

Il top di gamma sono la super sportiva MC20 e la spyder MC20 Cielo spinte dall’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta disponibili su un propulsore destinato ad un’auto di serie.

La sportiva Nuova GranTurismo, disponibile sia con performanti motori a benzina, sia con un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria, è il modello che proietta la Casa del Tridente nel futuro: la prima vettura della gamma elettrica, Maserati Folgore. Entro il 2025, tutti i modelli Maserati avranno una versione full electric ed entro il 2030 l’intera gamma Maserati sarà completamente elettrica.

MASERATI Maria Conti – Chief Communication Officer Maserati – maria.conti@maserati.com