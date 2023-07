Bassano: per i più piccoli Minifest presenta “L’orso felice”

Martedì 1 Agosto 2023 ore 20.45 Bassano del Grappa, CSC San Bonaventura

UN VIAGGIO ALLA RICERCA DI SE STESSI PER MINIFEST, CON LO SPETTACOLO “L’ORSO FELICE” SELEZIONATO DA IN.BOX VERDE 2023.

Un altro imperdibile appuntamento con il Minifest,

la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie a cura di Operaestate Festival, che martedì 1 Agosto 2023 alle 20.45, porterà al CSC San Bonaventura a Bassano del Grappa, lo spettacolo L’orso felice.

Produzione della Compagnia Dimitri/Canessa: uno spettacolo teatrale adatto ad un pubblico dai 3 ai 7 anni, parte della selezione In.Box Verde 2023.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa.

In collaborazione con la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Lo spettacolo L’orso felice di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri,

da un’idea di Francesco Cortoni, è parte della selezione In-Box Verde 2023, un progetto gemello di In-Box, ideato da Straligut Teatro.

Dedicato al teatro per le nuove generazioni, che mira ad un sostegno concreto delle compagnie che si occupano di teatro per bambini e ragazzi.

Un progetto che ha premiato L’Orso Felice con la seguente motivazione:

“per la capacità delle spettacolo di raccontare ai più piccoli senza retorica e con grande tecnica intrisa di leggerezza e poesia, una storia universale sulla ricerca dell’identità”.

Bassano – Il protagonista di questa storia è infatti l’Orso Felice.

Un orso che si fa molte domande e che sceglie di partire per un viaggio alla ricerca di sé, nel quale incontrerà simpatici animali, che lo accompagneranno alla scoperta della propria identità e della felicità.

Liberamente ispirato all’Orso che non c’era di Oren Lavie, lo spettacolo continua la ricerca della compagnia sull’identità, fondendo teatro d’attore, circo e danza, con una visione sempre ironica e leggera.

Grandi e piccini potranno immergersi in un sognato ed eccentrico mondo alla ricerca del sé e scoprire se stessi in compagnia di un simpatico orso.

Elisa Canessa e Federico Dimitri

danno vita nel 2013 alla Compagnia Dimitri/Canessa, oltre che proseguire parallelamente il proprio lavoro di interpreti per numerose compagnie di danza e di teatro.

Apprezzata per il suo lavoro di ricerca, per i suoi spettacoli continuamente in bilico tra danza, teatro e performance.

Spettacoli caratterizzati da un registro che spazia dalle tinte drammatiche a quelli più smaccatamente comiche e grottesche, la compagnia Dimitri/Canessa ha come interesse principale di porsi in totale apertura verso la vastissima gamma di sensazioni umane, positive o negative, iscritte all’interno di ogni essere vivente.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

Bassano del Grappa

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it