Serie B1 femminile, Vicenza Volley conosce le compagne d’avventura nel girone B

Per le biancorosse avversarie venete, lombarde oltre alla trentina Volano

Avversarie regionali, lombarde e una trentina (Volano).

E’ questa la geografia che interessa Vicenza Volley,

inserita nel girone B di serie B1 femminile.

Oggi la Fipav ha reso noto i raggruppamenti delle serie cadette; per quanto riguarda la B1 femminile, 65 le compagini complessivamente al via in Italia, con 5 promozioni in A2. La regular season partirà nel week end del 7-8 ottobre e si concluderà nel fine settimana dell’11-12 maggio 2024.

“Tra gli obiettivi della nostra società – commenta coach Mariella Cavallaro – c’è quello di far divertire il nostro pubblico e così sarà. E’ un girone che come l’anno scorso si dimostra molto competitivo.

Le formazioni che hanno raggiunto i play off o visti sfumare per poco si sono rinforzate notevolmente in estate, segnale che vogliono cercare la promozione in A2. Mi immagino derby “infuocati” perché ci sono molte squadre in pochi chilometri, oltre a formazioni di giovani talenti come Imoco e il gruppo più distante di squadre lombarde che storicamente hanno una solida tradizione pallavolistica”.

Per Vicenza Volley, derby provinciale con l’Ipag Volley Noventa e sfide regionali contro Arena Volley Team, Azimut Giorgione, Cortina Express Imoco, Aduna Women, Orotig Peschiera Ponti e Volley Clodia. Volano sarà l’avversaria trentina, mentre le sfidanti lombarde saranno Ostiano, Crema, Ripalta e Volley Academy V&V.

Il girone B di serie B1 femminile:

Arena Volley Team, Azimut Giorgione, Cortina Express Imoco, Ipag Volley Noventa, Aduna Women, Orotig Peschiera Ponti, Volley Clodia, Vicenza Volley, Rothoblaas Volano, Fantini-Folcieri Ostiano, Enercom Fimi Crema, C.R. Transport Ripalta, Volley Academy V&V.

VICENZA, 28 LUGLIO 2023 –

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

