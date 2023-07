Vicenza: trasporto pubblico locale, agevolazioni abbonamenti

Agevolazioni per gli abbonamenti studenti e lavoratori – Vicenza: trasporto pubblico locale

In settembre la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune. Rimane invariato il costo del trasporto per le persone con disabilità

100 mila euro sono stati stanziati

dalla giunta comunale, nell’assestamento di bilancio approvato ieri dal consiglio, per erogare contributi a favore di studenti e lavoratori che acquistano l’abbonamento urbano annuale per il trasporto pubblico locale gestito da SVT.

L’operazione va nella direzione di calmierare i recenti aumenti del trasporto pubblico locale e di promuovere la mobilità sostenibile.

L’avviso, curato dai Servizi sociali in collaborazione con il servizio Mobilità sarà pubblicato in settembre sul sito del Comune.

Presentato oggi (28 luglio) in sala Stucchi dall’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto e dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller.

“Abbiamo promosso questo intervento economico

a seguito dell’aumento del costo dell’abbonamento per studenti e lavoratori proponendo una modalità che incentivasse l’uso del mezzo pubblico a favore di una maggior fluidità della mobilità cittadina – ha spiegato l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -.

Annunciamo il contributo a pochi giorni dall’avvio della vendita degli abbonamenti di Svt per fare in modo che chi già utilizza l’autobus privilegiando l’acquisto di abbonamenti mensili possa invece essere spinto all’acquisto dell’annuale con l’intento di modificare le abitudini di mobilità di una parte della cittadinanza”.

L’assessore Spiller ha poi ricordato che “Un contributo di 5000 euro servirà per gli abbonamenti semestrali o annuali degli over 70”.

“Il bando sarà pronto nei mesi di settembre.

La domanda si dovrà inoltrare in modalità telematica – è intervenuto l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto -.

Sarà necessario essere in possesso dell’Isee che abbiamo voluto mantenere elevato per ampliare la platea delle famiglie interessate e che magari hanno anche più di un figlio che utilizza il mezzo pubblico.

L’aiuto economico andrà anche ai lavoratori

e riguarda esclusivamente i residenti che si servono del trasporto pubblico all’interno del territorio cittadino, proprio per scoraggiare l’uso dell’auto in città.

Ci siamo infine occupati anche delle persone con disabilità per le quali, nonostante gli aumenti di Svt, manterremo invariato il costo”.

Il sostegno economico, pari a 50 euro, sarà destinato alle famiglie con Isee ordinario corrente, in corso di validità, non superiore a 26 mila euro.

I richiedenti dovranno essere cittadini italiani o dell’unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e residenti nel Comune di Vicenza.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente online.

Sarà necessario essere in possesso dell’abbonamento annuale in corso di validità, di un documento personale di chi sottoscrive la domanda e del permesso di soggiorno del richiedente se cittadino extracomunitario.

I Servizi sociali verificheranno l’idoneità delle domande e procederanno all’approvazione della graduatoria a cui sarà allegato l’elenco, con le relative motivazioni, dei soggetti le cui domande risulteranno escluse.

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente in base all’Isee. In caso di parità, la collocazione in graduatoria terrà conto della data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui le risorse assegnate non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale delle domande idonee, si procederà in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità economica.

Il contributo verrà erogato direttamente al richiedente

tramite bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso che verrà pubblicato in settembre.

La giunta, infine, ha deciso di non variare il costo del trasporto pubblico locale per le persone con disabilità, per l’accesso al lavoro e per l’autonomia personale.

Prevedendo un mancato introito nel bilancio comunale pari a 2.500 euro all’anno.

Informazioni: Servizi sociali segreteria segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it

Fonte Comune di Vicenza