Thiene: doppio incidente stradale alla rotatoria del Bosco

Thiene (VI) ore 15:20 del 28 Luglio 2023 – Doppio incidente strdale alla rotatoria del Bosco

Un uomo 42enne

alla guida della propria autovettura VW percorreva viale Bassani di Thiene, quando giunto all’altezza della rotatoria “Al Bosco” perdeva il controllo del proprio veicolo andando a colpire la segnaletica ivi presente.

A seguito della turbativa alla circolazione posta in essere dal conducente, pochi minuti dopo, avveniva altro sinistro stradale.

Nella fattispecie,

una donna 41enne di Dueville (VI) a bordo della propria autovettura Renault, proveniente da Viale Europa, giunta alla rotatoria “Al Bosco” nell’ imboccare Via Trieste si fermava per concedere la precedenza ad un pedone in fase di attraversamento.

Quindi veniva tamponata da un’autovettura Mercedes condotta da un giovane di 20 anni.

A seguito dell’urto la donna riportava lievi lesioni fisiche.

Rilievi e regolazione traffico a cura di un pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino.

Fonte dal sito: Polizia Locale Nordest Vicentino