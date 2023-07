Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – CoESPU: il Generale USA Michael Fenzel in visita a Vicenza

Nuove prospettive di possibile collaborazione a favore della pace e stabilizzazione in Palestina: il Generale di Corpo d’Armata USA Michael Fenzel, in visita al CoESPU

Il Generale di Corpo d’Armata

dell’Esercito degli Stati Uniti Michael R. Fenzel, Coordinatore della Sicurezza USA per Israele e l’Autorità Palestinese, ha visitato il CoESPU (www.coespu.org), il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units di Vicenza che, dal 2005 – anno della sua fondazione – vanta una partnership strategica con il Dipartimento di Stato Americano attraverso la Global Peace Operations Initiative (GPOI – https://2009-2017.state.gov/t/pm/ppa/gpoi/ ).

Il Generale Fenzel è stato accolto dal Direttore del CoESPU, Colonnello Giuseppe De Magistris, che ha illustrato le principali attività addestrative e formative in corso e quelle di previsto svolgimento nei prossimi mesi, in particolare i corsi svolti sotto egida delle Nazioni Unite, nonché i programmi di ricerca accademica e dottrinale sviluppati in collaborazione con prestigiosi atenei nazionali e internazionali.

Dopo un incontro con gli Ufficiali del CoESPU,

tra cui il Vice Direttore del Centro di Eccellenza, il Colonnello dell’Esercito degli Stati Uniti William R. Daniel, il Generale Fenzel ha potuto visitare le strutture all’avanguardia del Centro di Eccellenza, come la Sala MaGiSTrA (Modeling and Gaming Simulation Training Area), un’area addestrativa tecnologicamente evoluta, costituente il quartier generale di una forza di polizia schierata in Teatro Operativo, dove i frequentatori sono chiamati a risolvere delle problematiche tipiche delle missioni di pace, ovvero una sorta di simulatore dove viene messo in pratica ciò che si è appreso durante le lezioni teoriche.

Al Generale è stata poi mostrata l’area polifunzionale “Carabiniere Scelto Emanuele Braj”.

Area intitolata in onore del militare rimasto ucciso il 25 giugno del 2012 in un attentato perpetrato contro un campo per addestramento della Polizia afghana gestito dai Carabinieri ad Herat (Afghanistan).

Area comprendente la nuovissima Planning and Tactical Exploitation Area.

Un’area dedicata alla pianificazione di un’operazione di polizia, con relativa scelta anche degli equipaggiamenti e con la possibilità di riprodurre la scena di un’irruzione di un edificio.

Al termine della visita il Generale Fenzel,

oltre a congratularsi per i risultati ottenuti dal CoESPU nei suoi 18 anni di attività, che hanno visto varcare la soglia della caserma “Gen. A. Chinotto” oltre 13.000 frequentatori provenienti da 128 Paesi e 17 Organizzazioni Internazionali.

Il Generale Fenzel ha riferito del fortissimo interesse ed apprezzamento degli Stati Uniti per le attività formative del Centro di Eccellenza.

Tra cui

la Community-Oriented Policing – ossia quel servizio di polizia caratterizzato da presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio, organizzato in modo da avvicinarle alla comunità di riferimento (il servizio di prossimità tipicamente svolto dai Carabinieri)

lo SWAT e High Risk Operations – SWAT, acronimo inglese per Special Weapons And Tactics (in italiano: armi speciali e tattiche).

SWAT che sta ad indicare le unità speciali di polizia destinate a compiti ad alto rischio, come operazioni anti-terrorismo, salvataggio di ostaggi e interventi antisommossa.

Richiedendo espressamente di valutare la fattibilità di sviluppare delle soluzioni addestrative in favore delle Forze di Sicurezza Palestinesi.

Questo anche in materia di scienze forensi, intervento sulla scena del crimine e repertamento.

Con il primario scopo di migliorare il servizio di polizia nell’ambito dei “Territori” gestiti dall’Autorità Palestinese.

Soprattutto a vantaggio delle popolazioni occupanti i numerosi campi profughi lì dislocati.

La proposta è ora al vaglio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Sarà poi sottoposta all’attenzione delle Autorità Centrali degli Esteri e della Difesa.

Maggiore Lucio De Angelis – PPIO del CoESPU e Redattore Capo