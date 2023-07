Calciomercato Napoli, attenzione all’Al-Hilal: piace Osimhen dopo il rifiuto di Mbappé

Il club arabo segue l’attaccante nigeriano del Napoli: possibile un’offerta monstre a De Laurentiis

Victor Osimhen è stato senza dubbio uno dei dominatori del campionato scorso, simbolo e capocannoniere del Napoli che ha vinto lo scudetto. L’attaccante nigeriano ha trascinato la squadra di Spalletti al terzo titolo italiano della sua storia a suon di gol e giocate devastanti, facendo gioire migliaia di tifosi e appassionati – tra cui anche coloro che seguono il sito Topscommesse.com.

Nonostante ciò, il futuro di Osimhen non è così ben definito. Il ragazzo ama Napoli, ma qualcosa potrebbe cambiare. Al posto di Spalletti in panchina è arrivato Rudi Garcia, il rinnovo di contratto tarda ad arrivare e le grandi squadre europee lo hanno messo nel mirino – vedasi Bayern Monaco e Psg. Per De Laurentiis il numero 9 è incedibile, ma se arrivasse un’offerta irrinunciabile…

L’interesse dell’Al-Hilal per Osimhen

In queste settimane tantissimi grandi giocatori stanno accettando le lussuosissime proposte da parte dell’Arabia Saudita. Non però Kylian Mbappè, attaccante principe del Paris Saint Germain e della Francia, che ha appena rifiutato una clamorosa offerta monstre da 400 milioni di euro in 2 anni da parte dell’Al-Hilal.

Il club arabo aveva ottenuto l’accordo con il Psg sulla base di 300 milioni di euro, ma non è riuscita a fare lo stesso con il giocatore – che a quanto pare vuole decisamente giocare per il Real Madrid e continuare a fare la differenza in Europa.

E adesso? Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Hilal sarebbe pronto per un vero e proprio assalto a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sarebbe la seconda scelta dopo il rifiuto categorico da parte di Mbappé. Al momento non sembra esser arrivata alcuna offerta concreta, ma i tifosi del Napoli devono fare molta attenzione: i soldi agli arabi non mancano, anzi.

Napoli, la situazione Osimhen

Osimhen sta bene a Napoli e probabilmente vorrebbe rimanere, ma l’ambizione di vincere anche altrove è tanta. Da settimane su di lui ci sono Bayern Monaco e Paris Saint Germain, ma al momento nessuna delle due ha realmente affondato il colpo.

Il ragazzo, che è curiosamente in vacanza a Parigi in questi giorni, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 – data troppo vicina visto il valore e il potenziale economico dell’attaccante. In queste situazioni, il presidente partenopeo è solito forzare la mano: cessione o rinnovo. Le parti stanno cercando di trovare un accordo per il rinnovo di contratto in questi giorni, ma alcune cose devono ancora incastrarsi. Attenzione allora che il ragazzo non si spazientisca e che non cominci realmente a guardarsi intorno.

E se da un lato in pieno agosto le grandi squadre del calcio europeo avranno già la rosa fatta e finita, dall’altro poco importa agli arabi il discorso progetto e pianificazione. Al momento opportuno, l’Al-Hilal potrebbe piombare a Napoli con un’offerta pesantissima per il nigeriano: loro non avrebbe problemi a mettere sul piatto i famosi 200 milioni di euro richiesti dal presidente. E chissà che anche Osimhen non possa cadere in questa “tentazione”.