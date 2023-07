Vicenza, Marosticana: chiuso l’accesso a strada di Polegge dal 31 luglio al 5 agosto

Si potrà entrare e uscire dal quartiere tramite strada Sant’Antonino e strada Cimitero di Polegge

Da lunedì 31 luglio a sabato 5 agosto verrà chiuso alla circolazione il tratto di strada di Polegge in prossimità del semaforo all’incrocio con strada Marosticana. Si potrà quindi entrare e uscire dal quartiere di Polegge solo tramite strada Sant’Antonino e strada Cimitero di Polegge.

La chiusura è volta ad agevolare le operazioni di manutenzione ai sottoservizi, ad opera di V-Reti, già in corso lungo strada Marosticana e che, salvo imprevisti, si concluderanno sabato 5 agosto.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza (https://vicenza.luceverde.it/#/home).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

