Una serata a Venezia, la città del casinò più antico del mondo

Chi non ha mai desiderato anche soltanto una volta nella vita sedere ai tavoli del casinò, il cui verde iconico richiama mille avventure? Certo, l’immaginario dei film e più in generale culturale influisce sotto questo punto di vista in maniera tutt’altro che irrilevante

Non tutti sanno che il casinò più antico del mondo è stato fondato in Veneto, non lontano da Vicenza, in una delle città più amate dal turismo internazionale: Venezia.

Secondo le testimonianze storiche, la prima casa da gioco veneziana è stata inaugurata presso il Ridotto di San Moisè nel 1638, dando così il via a un fenomeno che ha conosciuto una diffusione su scala planetaria.

Tra le sedi del gioco d’azzardo più rinomate in Italia troviamo Sanremo e Campione d’Italia, mentre nel mondo i nomi che fanno più di tutti battere il cuore sono due: Las Vegas e Montecarlo.

Con l’affermarsi dell’Intrattenimento Digitale, si è assistito alla nascita del casino online. Un trend che si sta rivelando sempre più di successo, in virtù delle modalità di accesso piuttosto semplici e della possibilità di investire somme di denaro maggiormente alla portata.

Alla scoperta del casinò di Venezia

Riavvolgiamo di nuovo il nastro del tempo. Siamo nel 1638, nel Ridotto di San Moisè, quando nasce il casinò. Questa parte della storia in realtà già la conosciamo, ma cosa accade dopo? Innanzitutto teniamo presente che siamo pur sempre a Venezia…

Venezia è una città tra le più gloriose della storia, capace fin dalle origini di coniugare potere militare, economico e culturale. È terra di nomi illustri come Marco Polo, Carlo Goldoni, Antonio Vivaldi, solo per citarne alcuni.

Non stupisce che, oggi come allora, valga sempre la pena visitarla, soprattutto in occasione di eventi quali il Carnevale e la Mostra d’Arte Cinematografica.

Il casinò rappresenta una vera e propria istituzione all’interno della Serenissima e in quanto tale ha prosperato per anni, anzi, per secoli.

Negli anni Trenta del Novecento è stato trasferito presso il Lido e poi, negli anni Cinquanta, nella sede attuale di Palazzo Loredan Vendramin Calergi situato in Ca’ Vendramin Calergi. L’affaccio è tra i più spettacolari della città e dà direttamente sul Canal Grande.

L’edificio ha visto tra gli altri soggiornare personaggi del calibro di Gabriele D’Annunzio e Richard Wagner. Dopo la chiusura degli ultimi anni, il casinò è aperto tutti i giorni dal pomeriggio.

Il casinò oggi

La fruizione ai tavoli da gioco è molto cambiata nell’epoca attuale. Basti pensare che il casinò di riferimento a Venezia è diventato quello di Ca’ Noghera, situato nelle vicinanze dell’aeroporto e di tipo americano.

Ma il trend che risulta di maggiore interesse rimane quello delle piattaforme digitali che, nonostante lo scetticismo iniziale, hanno saputo offrire un’esperienza sempre più intrigante e performante. Un fenomeno destinato a ulteriori sviluppi degni di nota, stando ai dati odierni.