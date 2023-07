Trissino: partiti i lavori per la realizzazione del palancolato

Sito ex Miteni – Trissino: partiti i lavori per la realizzazione del palancolato

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 luglio,

hanno preso il via i lavori per la realizzazione del palancolato lungo il torrente Poscola, nel sito ex Miteni.

Si tratta di un’opera a carico della società Eni rewind spa, la quale si è accollata l’onere di questa parte del progetto di messa in sicurezza del sito.

L’obiettivo dell’intervento è di ridurre il volume delle acque di falda emesse dalla barriera idraulica e trattate nel TAF, attraverso l’interruzione e riduzione del flusso proveniente dal torrente Poscola e dal versante est.

Vedere la trivella che iniziava i lavori per la posa delle lame in acciaio, che andranno a sigillare il sito verso monte, è l’atteso epilogo che l’Amministrazione Comunale di Trissino può finalmente concretizzare dopo l’intensa attività come titolare del procedimento di bonifica.

Sono stati infatti due anni di continue pressioni esercitate dall’Amministrazione affinché venissero realizzate le attività proposte dalla ditta ICI3.

Proposte contenute nel piano approvato dagli Enti ed autorizzato dal Comune di Trissino.

«Si tratta di una nota di soddisfazione –

le parole dell’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente Gianpietro Ramina -, dopo tanto tempo e pungolature a tutti i livelli per arrivare a integrare quanto abbiamo approvato nel progetto MISO del 2020.

Dopo stimoli infiniti al Ministero, con l’aiuto degli enti del territorio, finalmente abbiamo potuto assistere al via dei lavori»

L’opera consiste nell’infissione verticale di palancole della lunghezza di circa 20 metri lineari, variabili a seconda della profondità dello strato roccioso.

Agganciate tra loro e sigillate con apposite giunture al fine di creare una barriera fisica dal piano campagna fino agli strati rocciosi profondi.

Questo attraversando tutto lo strato di ghiaie alluvionali in modo da “chiudere” il passaggio all’acqua proveniente dal torrente Poscola e dal monte della Colombara.

Attualmente, infatti, quest’acqua si infiltra nelle ghiaie e passa sotto il sito, dove viene intercettato dalla barriera idraulica e trattato nel sistema denominato TAF (trattamento acque di falda).

In questi lunghi mesi molte sono state le difficoltà che Eni ha incontrato per poter arrivare all’inizio dei lavori.

Dopo innumerevoli azioni nelle varie sedi istituzionali.

Non ultimo l’intervento presso il Ministero per l’Ambiente e la Transizione Ecologica, è stato possibile lo sblocco del cantiere.

Trissino, 27-07-2023

Francesco Brun giornalista Comune di Trissino