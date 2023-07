Thiene: fermato per possesso di eroina ad uso personale

Denunciato per coltivazione abusiva di marijuana presso il domicilio dello stesso a Zugliano.

Continuano i controlli della Polizia Locale Nordest Vicentino

al fine di prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

In data 25/07/2023 è stato organizzato un servizio nei pressi della stazione ferroviaria di Thiene.

Luogo in cui quotidianamente c’è un andirivieni di numerose persone di svariate età e nazionalità.

Alle ore 13:50 circa l’attenzione degli agenti veniva attirata da un soggetto che, uscendo dalla stazione a bordo di velocipede a pedalata assistita, repentinamente cercava di portarsi verso via Dante.

L’uomo veniva inizialmente seguito per poi venire superato al fine di intimargli l’alt in condizioni di sicurezza.

Questi, alla vista degli agenti che si qualificavano e gli chiedevano di fermarsi, deviava a sinistra la sua traiettoria al fine di superarli, perdendo il controllo della bicicletta e cadendo a terra.

Il soggetto veniva assistito e dato che rifiutava l’intervento del 118, veniva accompagnato negli uffici di via Rasa n. 9 a Thiene.

Ivi, dopo essere stato medicato, veniva sottoposto a perquisizione.

Perquisizione a seguito della quale veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo eroina, dallo stesso detenuta per uso personale.

Si procedeva pertanto ad eseguire anche perquisizione presso il domicilio dell’uomo, ubicato in comune limitrofo.

Nelle adiacenze dell’abitazione di residenza,

all’interno di area verde delimitata da una alta recinzione metallica ricoperta da una rigogliosa vegetazione di rovi ed altre infestanti e tale da renderne difficile la visione dall’esterno, veniva rinvenuta una coltivazione outdoor di canapa indiana costituita da 10 piante di altezza di circa 1,50 metri, alcune delle quali già in fioritura.

Una tettoia, sempre presente all’interno dell’appezzamento ed in passato presumibilmente usata quale protezione e ricovero per animali da fattoria, era stata allestita quale zona per essiccatura delle piante di canapa che, tramite degli spezzoni di corda e degli anelli, una volta recise venivano appese al soffitto della tettoia.

L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nonché segnalato alla Prefettura di Vicenza per la detenzione della dose di eroina per uso personale.

Le piante e la sostanza rinvenuta venivano sottoposte a sequestro.“

Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”

Thiene, li 28 luglio 2023

CONSORZIO POLIZIA LOCALE

NORDEST VICENTINO NUCLEO OPERATIVO

PRONTO INTERVENTO