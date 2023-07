Schio, turismo in crescita in città: nel primo quadrimestre oltre 20mila presenze

Turismo, Orsi: “ottimo lavoro per la promozione del territorio”

Sempre più turisti scelgono Schio. Nel primo quadrimestre dell’anno le presenze registrate in città superano le 20mila.

Un numero in linea con i dati relativi al 2022 che registrano un totale di 81.352 presenze, segnando un incremento del 20% rispetto al 2021.

“Schio inizia a farsi notare nel panorama turistico e i numeri mostrano una significativa ripresa dopo il periodo di flessione dovuto alla pandemia” dice il Sindaco Valter Orsi.

Non sono solo veneti e, più in generale italiani, a optare per il territorio scledense come meta da visitare. Non mancano, infatti, le presenze internazionali.

Dei 81.352 turisti registrati nel 2022, 54.310 sono italiani (17.108 dal Veneto, 4.351 dalla Campania, 4.185 dalla Sicilia e circa 3.000 dall’Emilia Romagna). Il flusso di turisti stranieri è rappresentato da ben 55 paesi diversi. In particolare, 4.506 turisti sono arrivati dalla Germania, 2.133 dalla Francia e 1.400 da Israele, oltre a 1.174 visitatori provenienti dagli Stati Uniti. Si nota inoltre la presenza di 20 turisti neozelandesi e 1 islandese.

“I dati del turismo che abbiamo finora per il 2023 e le previsioni per la seconda metà dell’anno sono molto promettenti – aggiunge Orsi -. Sono molte le occasioni che attireranno persone a Schio nei prossimi mesi, come per esempio gli eventi anche internazionali del cartellone di “Città Europea dello Sport” e l’inaugurazione dell’Alta Via della Grande Guerra. Non solo: la partecipazione al Salone Internazionale svizzero delle vacanze e la messa in onda di una puntata del format televisivo di Rai 3 “Geo&Geo” dedicata anche a Schio permetteranno di far conoscere ancora di più la nostra città a un pubblico sempre più ampio. La grande offerta di eventi, la valorizzazione del territorio e la sinergia tra pubblico e privato sono elementi chiave per il successo di Schio”.

Foto copertina di Bruno Xotta

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa