Salvo Sallustro: in gara 2 arriva la prima top 10 in IRRC

Salvo Sallustro non riesce a fare a meno di competere in moto.

Il campione italiano CIVS, il fine settimana del 22 e 23 Luglio, ha varcato il confine ed ha raggiunto la cittadina belga di Chimay per partecipare al 4° round dell’IRRC. – Salvo Sallustro: in gara 2 arriva la prima top 10 in IRRC

Il vicentino di adozione

ed il suo staff hanno approfittato dell’evento internazionale per accumulare kilometri e mettersi alla prova in vista del ManxGP.

Oltre a ciò, queste gare si sono rivelate utili anche per mantenersi in allenamento in vista della prossima tappa del campionato italiano naked CIVS del 5/6 Agosto di Spoleto.

Un week-end movimentato quello del netino in terra belga.

La pioggia che si è abbattuta sul circuito di Chimay ha costretto Sallustro ed il suo staff ad operazioni straordinarie per finire la gara.

Come scopriremo dalle sue parole, la gara più sofferta è stata la 1 di sabato 22 dove il siciliano ha chiuso in 18ª posizione con un crono complessivo di 17:32.542.

I problemi vengono risolti in gara 2 ed è qui che arriva la prima top 10 in IRRC con il tempo di 12:31.074.

Queste le parole di Sallustro dopo le prove.

“Rientrare nella top 10 dell’IRRC è una soddisfazione incredibile. Abbiamo portato a casa uno splendido risultato.

Pensando anche alle condizioni metereologiche avverse perchè a Chimay ha piovuto per tutto il tempo e abbiamo dovuto fare un gran lavoro per sistemare il tutto tra gara 1 e gara 2.

Specialmente in gara 1 abbiamo avuto qualche rogna con l’elettronica che ci ha rallentati.

Nell’uscita successiva abbiamo abbassato un po’ i controlli e guidando alla vecchia maniera siamo riusciti a portare a casa un risultato importante.

Questa gara di Chimay, inoltre, è stato un ottimo banco di prova e ci è servita come allenamento per il prossimo ManxGP. Siamo molto soddisfatti.”

Fabio Bologna – Ordine dei Giornalisti n.381851