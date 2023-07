Rosà: i Solisti Veneti celebrano il barocco

Martedì 1 agosto ore 21.00 in Villa Dolfin Boldù a Rosà.

Un concerto imperdibile con un programma d’eccezione di grandi compositori veneti

Va in scena martedì 1 agosto alle 21.00

nella splendida cornice di Villa Dolfin Boldù a Rosà il concerto “I colori del barocco veneziano”, un prezioso avvenimento musicale che unisce la celebre orchestra de I Solisti Veneti all’architettura della Villa di Rosà. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico, qui in collaborazione con il Comune di Rosà, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura e delle Attività Culturali, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Fondati nel 1959, dal maestro Claudio Scimone, I Solisti Veneti da allora hanno tributato all’arte della musica e a quella veneta in particolare, un omaggio costante e di grande successo. Un impegno che continua ora con il direttore Giuliano Carella, già allievo dello stesso Scimone, impegnato nel dare continuità alla straordinaria eredità del grande Maestro.

Il concerto a Rosà

vedrà l’esecuzione di pagine musicali dai grandi compositori del barocco veneziano, con la direzione del Maestro Giuliano Carella. Si inizia dal Concerto op. 5 n. 2 di Tomaso Albinoni con il solista Giuseppe Barutti al violoncello, stupendo esempio dello stile veneziano più puro, dove comincia ad emergere il violino solista in chiave virtuosistica. Ad Albinoni spetta il merito di avere definito, nell’ambito della civiltà musicale veneta, le strutture del Concerto barocco nei due «generi» da chiesa e da camera: al primo di questi appartiene la bellissima Sinfonia in la maggiore, che, quantunque conservi il vecchio nome caro alla strumentalità padana del tardo Seicento, si deve in realtà considerare come un vero Concerto grosso.

Si prosegue con uno dei concerti più celebri

ed eseguiti di Giuseppe Tartini: il Concerto D 96 per violino e archi con Lucio Degani al violino. Si tratta di uno dei momenti più alti dell’intera produzione tartiniana, una di quelle pagine che contribuirono a rendere il suo stile inconfondibile: e proprio questa sua ineguagliabile capacità di saper mescolare sapientemente liricità, pathos, virtuosismo, ricercatezze armoniche gli valse lo stimato giudizio di Burney: “dirò soltanto che come compositore fu uno dei pochi geni originali di questo secolo che soltanto in se stesso trovò la fonte della propria ispirazione”.

Non poteva mancare Antonio Vivaldi

con due composizioni: la Sinfonia dall’opera “L’Olimpiade” rappresentata nel 1734 e basata sull’omonimo libretto di Pietro Metastasio, messo in musica per la prima volta, l’anno precedente, da Antonio Caldara; e il Concerto per violoncello e archi RV 419, di rara fantasia inventiva ed eccezionale sensibilità timbrica. A questo si affiancheranno alcune composizioni di Baldassarre Galuppi eseguite da Roberto Loreggian al clavicembalo. Altro compositore veneto, Galuppi spicca per la sua vasta produzione operistica ma anche per le sue composizioni per clavicembalo, il suo strumento prediletto.

Per finire, il Concerto per violino e orchestra

BWV 1043 di Bach, eseguito dai violini Lucio Degani, Enzo Ligresti, che ci regala la più sublime altezza del suo genio e dove è evidente la vicinanza con lo stile di Vivaldi.

Un concerto da non perdere per una serata all’insegna della grande musica!

Martedì 1 agosto alle 21.00 – Villa Dolfin Boldù, Rosà

In caso di maltempo: Sala Da Ponte, Bassano del Grappa

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

