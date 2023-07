Serie A Elite – Rangers Rugby Vicenza: la formula della stagione 2023/24

Il Consiglio Federale ha reso nota la formula

del Campionato Italiano Serie A Elite maschile 2023/24 al via nel week-end del 7/8 ottobre per le nove formazioni partecipanti.

Stagione regolare con girone unico a 9 squadre dal 7/8 ottobre 2023 al 13/14 aprile 2024

6 formazioni ammesse alla fase Play off al termine della regular season suddivise in due gironi da 3 squadre ciascuno

Nel week end del 25/26 maggio 2024 la Finale per il Titolo di Campione d’Italia Assoluto Maschile stagione sportiva 2023/2024

In coerenza con la volontà di innalzare sempre più il livello del gioco e rendere il prodotto sempre più emozionante ed incerto fino alla fine, è stata introdotta una seconda fase (Play Off) cui accederanno le migliori sei formazioni della stagione regolare.

Si partirà il 7/8 ottobre con la regular season strutturata su un girone unico a nove squadre.

Diciotto turni

(andata e ritorno, l’ultimo turno si giocherà nel week end del 13/14 aprile 2024) determineranno le prime sei classificate che accederanno alla fase Play Off suddivise in due giorni da tre squadre ciascuno: al Girone 1 accederanno la prima, la quarta e la quinta classificata; al Girone 2 la seconda, la terza e la sesta classificata.

La seconda fase prenderà il via nel fine settimana del 27/28 aprile 2024 per terminare l’11/12 maggio 2024: tre gare di sola andata da disputarsi in casa delle migliori classificate della stagione regolare.

Le prime classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alla Finale in campo neutro per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Assoluto Maschile stagione sportiva 2023/2024 in calendario nel fine settimana del 25/26 maggio 2024.

Le squadre ottava e nona classificata della stagione regolare verranno retrocesse nella Serie A maschile 2024/25.

Marco Aloi,

consulente per la direzione della Serie A Elite, commenta così la scelta di FIR attuata in piena sinergia con i club del massimo campionato domestico: “Insieme al settore tecnico della FIR e di concerto con i club, abbiamo apportato alcune novità del format del post regular season della Serie A Elite volte sia a favorire un maggior equilibrio sportivo ma anche con l’obiettivo di suscitare un sempre maggiore interesse del pubblico verso il nostro campionato di vertice. L’obiettivo quotidiano” – prosegue Aloi – “è di posizionare la Serie A Elite in maniera stabile nella piramide dell’Alto Livello sia dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto sul piano della comunicazione e della riconoscibilità”.

LE FORMAZIONI DEL CAMPIONATO SERIE A ELITE

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta (Campione d’Italia in carica)

Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno

Valorugby Emilia

Fiamme Oro Rugby

Rugby Viadana 1970

Rugby Petrarca

Mogliano Veneto Rugby

Rangers Rugby Vicenza

LA FORMULA DELLA SERIE A ELITE MASCHILE IN CIFRE

Formazioni partecipanti: 9

Stagione regolare: girone unico, 18 turni (andata-ritorno) dal 07/08 ottobre 2023 al 13/14 aprile 2024

Play Off: 2 gironi da 3 squadre ciascuno (Girone 1: 1a; 4a, 5a regular season; Girone 2: 2a, 3a, 6a regular season); 3 turni di gara il 27/28 aprile 2024, 04/05 maggio 2024, 11/12 maggio 2024

Finale Titolo: 25/26 maggio 2024

Retrocesse: 8a e 9a classificata regular season

Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza

comunicazione@rugbyvicenza.it