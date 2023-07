Polizia salva anziana Signora 86enne a Vicenza

Cade in casa di notte e non riesce a rialzarsi – Polizia salva anziana Signora

Ancora una vicenda di solitudine che vede protagonista una anziana Signora in difficoltà salvata dalla Polizia.

E’ successo la scorsa notte in Città,

in Via Parini, allorché un condomina della anziana vittima di un incidente domestico, allarmata dalle urla disperate della sua vicina di casa, all’incirca alle ore 1,10 ha chiesto aiuto al numero di emergenza “113”.

La Centrale Operativa della Questura, quindi, inviava immediatamente sul posto una pattuglia della Squadra “Volanti” allo scopo di verificare quanto stava accadendo.

Gli Agenti della Squadra “Volanti”,

giunti in pochi minuti in Via Parini al numero civico indicato, preso contatto con la donna che aveva chiesto aiuto alla Polizia individuavano l’appartamento dove si trovava la vittima.

Comprendendo l’urgenza del caso, allertavano immediatamente il 118 allo scopo di far intervenire subito sul posto una Ambulanza del Pronto Soccorso.

Nel frattempo, per non perdere tempo prezioso, riuscivano ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra rimasta aperta, dalla quale, peraltro, seguitavano a provenire le grida di aiuto.

Giunti in cucina, i Poliziotti si avvedevano della presenza, riversa a terra, della anziana Signora.

Che, benché in stato di confusionale e di semi-coscienza, riusciva comunque a comunicare con i suoi “salvatori” ed a ringraziarli.

L’86enne vittima di incidente domestico,

che vive sola, dopo essere stata assistita e rassicurata, riusciva a riferire la dinamica di quanto accaduto.

Riferiva di trovarsi a terra oramai da lungo tempo senza essere stata in grado di rialzarsi e il nome ed il recapito telefonico della figlia, che veniva, quindi, subito avvisata dalla Questura.

A quel punto i Sanitari del 118, giunti anch’essi sul posto,

decidevano di trasportare in ambulanza l’anziana Signora presso l’Ospedale “San Bortolo” al fine di poterla sottoporre a tutti gli medici accertamenti del caso.

“Ancora un caso di solitudine in cui una anziana Signora, vittima di un incidente domestico notturno, è stata salvata dalla Polizia grazie alla sensibilità ed alla prontezza con cui una vicina di casa ha allertato il 113 – ha evidenziato il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori –.

Incidente che avrebbe potuto aver ben più tragiche conseguenze senza il tempestivo intervento degli Agenti della “Volante”.

La Polizia di Stato tra le sue funzioni prioritarie effettua un delicato ed importante lavoro di aiuto e soccorso pubblico alle persone, soprattutto quelle più deboli e vulnerabili: un’attività silenziosa e costante al servizio della collettività.”

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 28 Luglio 2023