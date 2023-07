Operaestate e Fuori Luogo: la Compagnia Berardi Casolari incontra il pubblico

Sabato alle 18.30 al Ridotto del Teatro Remondini la Compagnia Berardi Casolari incontra il pubblico

In un incontro promosso dalla collaborazione tra Operaestate e Fuori Luogo

(Bassano del Grappa) Operaestate Festival e Fuori Luogo – la rete di Associazioni bassanesi che ha intrapreso un percorso di confronto tra diverse realtà associative, e con la città, sui temi dell’inclusione e della convivenza sociale – nelle scorse settimane hanno iniziato un dialogo proprio su questi temi, cari ad entrambe le organizzazioni.

Temi insiti anche nelle attività del Festival, che da sempre è mosso dalla volontà di coinvolgere sempre di più le diverse comunità locali e diverse fasce di cittadinanza attraverso i linguaggi della scena, le pratiche artistiche e gli incontri con gli artisti.

Una serata aperta a tutti

Dall’incontro tra Fuori Luogo e Operaestate nasce dunque l’idea di condividere un momento, aperto a tutti, in occasione dell’arrivo in città della Compagnia Berardi Casolari, invitati a entrare in dialogo con la cittadinanza sabato 29 luglio alle 18.30 al Ridotto del teatro Remondini. A seguire, alle ore 21.20 la compagnia porterà in scena proprio al Teatro Remondini, in Prima Nazionale lo spettacolo LIDODISSEA.

Inclusione, accessibilità, esclusione, pratiche e processi, sono solo alcune delle parole chiave su cui verrà improntato il dialogo con il pubblico, guidato dalla dramaturg Greta Pieropan, e a cui parteciperanno anche i ragazzi di Art Lab, un gruppo di studenti delle scuole superiori che in questi giorni si stanno immergendo nelle attività del Festival.

Non a caso l’idea di incontrare questa compagnia di artisti, che fa capo a Gianfranco Berardi attore, autore e regista non vedente, che da 20 anni mette in scena spettacoli con storie originali, tragicomiche, spunti attraverso cui riflettere sull’ovvio e sul contemporaneo.

“Cerchiamo di riflettere sulla società che ci circonda spiega Gianfranco Berardi – sulle cose che di solito diamo per scontate, cercando di individuare gli ossimori, i paradossi e i punti di conflitto che nella società in cui viviamo ci saltano alle orecchie. Molto spesso partiamo dai nostri vissuti autobiografici intersecandoci con testi classici e grandi riferimenti mitici. Nel lavoro che presenteremo quest’anno a Bassano del Grappa, LidOdissea, utilizzeremo l’Odissea come sottofondo, come binario, sul quale far scorrere i nostri racconti e i nostri vissuti, per far si che le storie personali di ognuno di noi, storie di semplici persone comuni, possano far risuonare dei paradigmi universali nei quali tutti ci riconosciamo”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info e prenotazioni per lo spettacolo Biglietteria del Festival tel. 0424524214

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well – Alessia Zanchetta