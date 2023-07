Dal 29 luglio al 10 settembre – Approvata convenzione con ANC per servizio di guardiania – Marostica: riapertura del Castello Superiore

La Giunta Comunale di Marostica

ha approvato nella seduta del 26 luglio 2023 una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Marostica per lo svolgimento di attività di volontariato per la guardiania temporanea nell’area esterna del Castello Superiore. Cittadini e visitatori potranno nuovamente accedere al cortile murato da sabato 29 luglio a domenica 10 settembre.

Il servizio di guardiania tutelerà il bene pubblico e la sicurezza dei visitatori, grazie alla disponibilità dell’ANC di Marostica, che potrà avvalersi anche della collaborazione del gruppo Volontari Associazione Combattenti e Reduci di Pianezze. L’attività di apertura e chiusura del cortile e il servizio di guardiania saranno svolti a titolo completamente gratuito, salvo la copertura assicurativa per i volontari.

Gli orari di vista sono i seguenti:

– il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00

– la domenica (e anche il giorno di Ferragosto) dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

«Con la firma di questa convenzione –

dichiara il sindaco Matteo Mozzo – restituiamo alla Città di Marostica, ai suoi cittadini e a suoi visitatori il cortile del Castello Superiore, oggetto di recenti lavori di restauro. Dopo alcune aperture già effettuate senza pubblicizzazione, ma nelle quali abbiamo con amarezza dovuto riscontrare numerosi atti vandalici, grazie a questo accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri di Marostica procediamo alla riapertura dell’area con la presenza di una sorveglianza fisica. Ringrazio i Carabinieri, da sempre attenti alle esigenze del nostro territorio. E’ un primo passo al quale seguiranno altre novità. Purtroppo il bando per la gestione del ristorante, scaduto alcuni giorni fa, è andato deserto; ma siamo già al lavoro con i nostri uffici per trovare una soluzione che possa rendere di nuovo fruibile l’intera struttura».

«E’ una novità molto importante dal punto di vista turistico – aggiunge l’assessore al turismo Ylenia Bianchin -, anche perché siamo nel cuore del periodo estivo. Questa riapertura fa sicuramente piacere e voglio ringraziare la Compagnia delle Mura per le pulizie effettuate nelle scorse settimane e i nostri operai per gli interventi necessari. E’ un’apertura, seppur ancora parziale, della parte alta del Castello, in attesa di quella completa e definitiva, per la quale si sta lavorando».

Marostica, 28 luglio 2023