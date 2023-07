Luca Zaia – Elena Pavan: nuovo commissariato di Bassano del Grappa

Il plauso del Presidente Zaia per le risorse e la calendarizzazione dell’opera da parte del MIT – Luca Zaia: nuovo commissariato di Bassano del Grappa

“Quello che viene dal Mit

è un segno di grande considerazione verso il territorio, di attenzione verso i cittadini e la loro richiesta di sicurezza, di rispetto per la dignità delle Istituzioni che anche per quanto riguarda i contenitori devono rispecchiare la loro efficienza e solidità.

Sono certo che quello che prenderà forma sarà il Commissariato che la realtà di Bassano e di tutta quella zona della Pedemontana non solo si attende ma anche si merita”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione e plauso.

Questo per l’inserimento da parte del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti della realizzazione del nuovo Commissariato di Bassano del Grappa nella calendarizzazione degli interventi nel prossimo triennio, assicurandone le risorse per la progettazione.

“Per quello che Bassano rappresenta

in termini economici, produttivi, culturali e turistici il nuovo Commissariato è una priorità – aggiunge il Governatore -.

Oggi riprende il suo corso un’opera attesa dai cittadini, il cui iter era bloccato da anni.

Ringrazio il Governo, ed in particolar modo il vicepremier Matteo Salvini.

Per aver dimostrato ancora una volta di saper dare una risposta alle esigenze espresse dal territorio e dai suoi rappresentanti locali”.

Bassano del Grappa, 28 luglio 2023

Dichiarazione del Sindaco Elena Pavan

Un mese fa ho avuto un colloquio telefonico con il Ministro Matteo Salvini. Lo avevo cercato per sottoporgli l’annosa vicenda del Commissariato di Bassano e mettere in evidenza la necessità di collocare l’importante presidio di sicurezza territoriale in una sede adeguata, come l’ex Caserma Monte Grappa.

I tentativi fatti in precedenza e le varie ipotesi ventilate si erano tutti bloccati, ma non mi sono fermata e ho voluto provare anche la strada di un dialogo diretto.

A stretto giro gli ho inviato una relazione dettagliata e ieri sera, immediatamente prima del Consiglio comunale, mi è stata anticipata la notizia diffusa oggi: Bassano del Grappa avrà il nuovo Commissariato grazie ai fondi per la progettazione assicurati da risorse rimodulate del Mit.

I lavori saranno calendarizzati nei prossimi tre anni.

Un’autentica svolta, per una situazione divenuta palesemente insostenibile, che premia gli sforzi della politica che non si ferma davanti agli ostacoli.

Nei prossimi giorni approfondiremo gli aspetti tecnici e finanziari dell’operazione che intendiamo iniziare quanto prima.

Ringrazio il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini che mi ha ascoltato e in poco tempo ha capito le esigenze del nostro territorio e fornito una risposta.

Amministrare significa perseguire gli obiettivi. Fare, non chiacchierare.

