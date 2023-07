Famila Wuber: il calendario del campionato 2023/24

Nella giornata di oggi, venerdì 28 luglio, la FIP ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie A1 2023/24 – Famila Wuber

Campionato quest’anno a 13 squadre

per cui ognuna dovrà osservare un turno forzato di riposo: per il Famila Wuber sarà la 6° giornata.

Si comincia con l’Opening Day in campo unico nel quale le orange affronteranno il sempre combattivo Geas Sesto San Giovanni.

Poi subito il derby al Taliercio alla seconda giornata, essendo stata eliminata la regola che impediva alle prime quattro squadre del campionato di incrociarsi nelle prime due giornate.

Inizio di stagione che prosegue in salita con le sfide in sequenza con Campobasso ed a Sassari.

Alla settima giornata il remake della sfida scudetto con la Virtus Segafredo Bologna mentre alla decima si scende in Sicilia per il confronto sempre acceso con Ragusa.

Infine, all’undicesima giornata il secondo derby di stagione con San Martino di Lupari.

Due le pause stagionali: dal 24 dicembre al 13 gennaio (anche questa una novità rispetto agli ultimi anni e dall’11 al 25 febbraio.

A inizio agosto saranno ufficializzati anche gli impegni dell’Eurolega.

Grafica: LBF

L’annata inizia con movimenti di mercato importanti: Laksa, Andrè e Del Pero si accasano a Bologna, capitan Dotto a Ragusa, saluta anche Gruda che torna in patria a Lione.

La società opera bene sul mercato e porta a Schio Rhyne Howard (1° scelta al Draft WNBA) e Marina Mabrey, oltre ad Astou Ndour, Elisa Penna ed il ritorno di Martina Bestagno.

La miglior stagione orange di sempre inizia con una straripante vittoria nella finale di Supercoppa Italiana, prosegue con la conquista del secondo posto in regular season di Eurolega e campionato.

Ai quarti di finale di Eurolega il Beretta incrocia la rivelazione Valencia: 3 partite combattute in cui la fa da padrone il fattore campo e, per la prima volta nella storia, il Famila accede alle Final 4.

Nel mentre, a Campobasso, le orange vincono la 14° Coppa Italia ai danni della Reyer.

Alle Final 4 di Praga, Schio in semifinale mette in seria difficoltà la corazzata Fenerbahce e, nella finale per il 3° posto, conquista la medaglia di bronzo con l’iconica tripla allo scadere di Sventoraite.

20 giorni più tardi il Famila si laurea campione d’Italia per la 12° volta espugnando prima il PalaDozza esaurito (6.000 spettatori) e poi affermandosi anche al PalaRomare per un triplete da sogno.

Fonte Famila Basket Schio