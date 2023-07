Seconda edizione – Confindustria Vicenza: premio per tesi di laurea su plastica e sostenibilità

Promosso dalla Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza, prevede un montepremi di 4.500 euro per i laureati magistrali delle aree economico-aziendali della sede universitaria vicentina.



È aperto a tutti i laureati magistrali

che si saranno diplomati presso la sede di Vicenza dell’Università di Verona tra 2022 e aprile 2024.

La seconda edizione di “”, bando per tesi di laurea magistrale promosso dalla Sezione Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Vicenza.

“Dopo il successo della prima edizione,

con la presentazione di lavori davvero di ottimo livello che sono stati molto apprezzati dagli imprenditori e dalla filiera – spiega il Presidente della Sezione Alessandro Fracaro.

Abbiamo ritenuto di riproporre agli studenti del territorio un nuovo stimolo a lavorare sul tema della materie plastiche e della sostenibilità”.

Il bando, che comprende un montepremi di 4.500 euro, mira infatti a stimolare il dibattito e promuovere la ricerca indipendente e di qualità.

Questo verso un settore un settore cruciale che tra le aziende associate a Confindustria Vicenza conta ben 7.000 dipendenti.

“Tra le finalità di questa iniziativa – continua Fracaro –

c’è quella di ascoltare le giovani generazioni, favorire uno sviluppo aperto e inclusivo della cultura d’impresa e diffondere un’adeguata conoscenza delle peculiarità del mondo della plastica, con particolare attenzione al tema della sostenibilità e alle sfide che le aziende del settore si trovano ad affrontare.

Vogliamo che siano proprio i giovani, quindi, a contribuire attivamente ad accrescere la conoscenza su questo prezioso, ma spesso frainteso, materiale con i relativi utilizzi, pregi e aree di miglioramento”.

I temi su cui potranno incentrarsi le tesi sono molteplici, e includono:

lo scenario attuale:

ruolo della plastica, criticità, legislazione internazionale, Green Deal e indici ESG ;

e indici ; il pensiero popolare fra ideologie e pregiudizi, ovvero come la comunicazione influenza le opinioni sul tema della plastica;

il tema della circolarità nelle aziende e il punto di vista delle nuove generazioni.

Le tesi saranno valutate da un’apposita Commissione Giudicatrice, composta da rappresentanti di Confindustria Vicenza e docenti del Dipartimento di Management operanti presso Vicenza Univr Hub.

La qualità del contenuto e l’analisi delle prospettive delle materie plastiche nel panorama futuro saranno elementi privilegiati nella valutazione dei lavori.

Il miglior lavoro verrà premiato con 2.000 euro, il secondo classificato con 1.500 e il terzo con 1.000.

“La sostenibilità è un tema fondamentale per le nuove generazioni –

afferma la prof.ssa Silvia Cantele del Dipartimento di Management dell’Università di Verona – e parlandone con le studentesse e gli studenti, noto la loro crescente consapevolezza sull’importanza di affrontare le sfide ambientali e sociali.

Questo premio rappresenta un’ottima opportunità per affiancare alle loro competenze economico-aziendali gli strumenti e modelli per l’implementazione della sostenibilità in azienda, per renderli protagonisti nel mercato del lavoro e portatori di nuovi progetti e idee”.

Gli interessati potranno partecipare al concorso inviando una copia elettronica della tesi e un abstract entro il 31 maggio 2024 alla mail della segreteria organizzativa del premio: relazioniassociative@confindustria.vicenza.it

Per ulteriori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione, visitare il sito ufficiale di Confindustria Vicenza.

Vicenza, 27 luglio 2023

Simone Sinico Confindustria Vicenza – http://www.confindustria.vicenza.it