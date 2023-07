Vicenza, lotta alla plastica: borracce in regalo alla giunta e ai consiglieri comunali

Dall’assessore all’ambiente Baldinato con il contributo di Viacqua: “Agli amministratori il compito di dare il buon esempio” alla lotta alla plastica

Una borraccia da utilizzare per limitare l’utilizzo della plastica per ogni componente del consiglio comunale. È il simbolico dono dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato, con il contributo di Viacqua, al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali riuniti oggi in sala Bernarda per il secondo consiglio comunale dell’amministrazione Possamai.

L’assessore Baldinato

“Ho pensato – ha spiegato l’assessore Sara Baldinato in una lettera consegnata insieme al dono – di regalare ad ognuno di voi una borraccia da utilizzare non solo qui in Consiglio comunale, ma anche nelle vostre attività quotidiane. Credo fortemente che alcuni segnali e comportamenti virtuosi debbano essere dati alla cittadinanza a partire proprio da noi, che siamo stati eletti dalle cittadine e dai cittadini di Vicenza, per essere loro rappresentanti qui in sala Bernarda”.

Un segnale, spiega l’assessore, che segue la strada già avviata negli edifici comunali con alcuni iniziali cambiamenti: nuove macchinette del caffè con bicchieri non più in plastica ma in materiale biodegradabile, che danno anche la possibilità ai dipendenti di utilizzare la propria tazza al posto del bicchiere usa e getta; la riorganizzazione della raccolta differenziata in tutti gli edifici, in modo da agevolare il personale ad una gestione corretta dei rifiuti.

“Ritengo convintamente – conclude l’assessore Baldinato – che le nostre scelte personali orientino il mercato e che, di conseguenza, il singolo cittadino abbia, esso stesso, una grande responsabilità nel tentare di cambiare la grammatica dei propri comportamenti, anche grazie ad un’azione formativa e di aumento della consapevolezza che spetta a noi rendere possibile. Anche noi amministratori abbiamo il dovere di orientare con determinazione le nostre scelte nell’interesse delle generazioni future. Solo così potremo dire che stiamo facendo davvero qualcosa di significativo per ridurre l’impatto della crisi climatico-ambientale”.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa