Trame Intrecci Relazioni: rassegna al femminile nelle biblioteche della città

Trame Intrecci Relazioni, prosegue la rassegna al femminile nelle biblioteche della città

Mercoledì 2 agosto a Laghetto ascolto di letture dedicate a Fernanda Wittgens e lavoro a maglia e all’uncinetto

La rassegna al femminile Trame Intrecci Relazioni,

che promuove la lettura come momento di socialità, scambio reciproco, arricchimento culturale, personale e collettivo, con la possibilità di dedicarsi al lavoro a maglia e all’uncinetto, prosegue con il terzo appuntamento in programma mercoledì 2 agosto alle 18 alla biblioteca di Laghetto (in via Lago di Pusiano 3) e dedicato a Fernanda Wittgens.

Critica d’arte, storica dell’arte e museologa italiana, Fernanda Wittgens fu anche la prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, oltre che la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di direttore di un importante museo o galleria. Dal 2014 è “Giusta tra le Nazioni”, con una storia personale che si intreccia strettamente con le tragiche vicende della seconda guerra mondiale e della deportazione degli ebrei italiani.

Durante l’incontro verranno letti brani scelti dal libro “L’allodola” di Giovanna Ginex e Rosangela Percoco (Salani, 2020) dal gruppo di lettura ad alta voce coordinato da Loris Rampazzo.

La rassegna,

dedicata a sei donne anticonformiste che si sono particolarmente distinte in ambiti considerati prettamente maschili, è alla sua seconda edizione e anche quest’anno è realizzata in collaborazione con l’associazione Come un incantesimo e gli attori de La Piccionaia.

La tappa successiva sarà alla biblioteca di Anconetta (via Dall’Acqua 16), mercoledì 30 agosto sempre alle 18, con letture su Alfonsina Strada, ciclista, tratte da “Alfonsina e la strada” di Simona Baldelli (Sellerio, 2021).

La rassegna si concluderà a settembre con altri due incontri: mercoledì 13 settembre alle 18 alla biblioteca di Riviera Berica su Luisa Spagnoli, imprenditrice; mercoledì 27 settembre alle 18 nel chiostro di Palazzo San Giacomo (contra’ Riale 5) su Elvira Sellerio, editrice.

La bibliografia della rassegna è raccolta nel depliant “PrimeDonne” disponibile in tutte le sedi della Bertoliana

In caso di maltempo gli incontri si terranno all’interno delle biblioteche.

Per informazioni sull’appuntamento del 2 agosto alla biblioteca di Laghetto: 0444 578265, laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it.

