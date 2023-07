Thiene: i Delicatoni in concerto al parco Chilesotti

Serata da non perdere quella di giovedì 3 agosto 2023 al Parco Chilesotti quando alle ore 21.00 si esibiranno i Delicatoni in un evento live promosso dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Engim Thiene.

«Siamo felici di ospitare a Thiene una realtà musicale giovane ed estremamente interessante del territorio – è il commento dell’Assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – , intercettando, così, una proposta pervenuta da numerosi cittadini. Sarà una serata che permetterà a tutti di vivere il parco Chilesotti con le giuste fresche note di una band molto amata e arricchita dalla presenza dei ragazzi del Sanga Bar di Engim Thiene ai quali è affidata l’area drink».

Il progetto Delicatoni

Delicatoni è il progetto musicale formato da Antonio Bettini, Smilian Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru nella città di Vicenza. Le sonorità eterogenee e multi timbriche dei Delicatoni rispecchiano le diverse origini e influenze dei componenti. Oscillando tra il jazz, l’elettronica, soul, psych-pop e musica dance. Tentando di ricontestualizzare la bellezza della città in cui è nato il progetto. I Delicatoni vogliono comunicare un nuovo senso di italianità e di mascolinità: romantico, emotivo e intensamente delicato.

In seguito all’ep autoprodotto “Margherita”, rilasciato nell’estate del 2020, i Delicatoni hanno intrapreso un nuovo percorso. Un nuovo percorso coinvolgendo musicisti italiani ed extra-europei, al fine di rilasciare il loro album di debutto “Delicatoni”. Con questo album, i Delicatoni propongono una musica che è al contempo orchestrale ed elettronica, acustica e digitale, tradizionale e sperimentale, semplice ed elaborata, italiana e internazionale.

Sul palco sono numerosi e dinamici: due chitarre, un basso, un batterista, un percussionista, un sassofono, una sezione sintetizzatori ed effettistica e una voce.

L’ingresso è libero

Fonte: Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa

Foto di Nicolò Bassetto