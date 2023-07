Speedline, Giovine (FDI): salvaguardata un’azienda ma anche tutti e 356 i lavoratori

“Bene Urso e Donazzan, salvaguardata azienda storica e tutti i posti di lavoro” – Speedline, Giovine (FDI)



“Ricordo molto bene quando e come è nata la vertenza , di come nei primi tempi non era stato prospettato un futuro per questo storico sito produttivo dell’automotive e per i suoi lavoratori.

A distanza di pochi mesi assistiamo ad un annuncio importante che non solo vede salvaguardata un’azienda, ma anche tutti e 356 i lavoratori e tutto un indotto che incide in maniera importante nel veneziano e nei territori delle provincie limitrofe.

Non solo: il nuovo acquirente ha annunciato anche un rilancio dello storico marchio Speedline in collaborazione con i top brand del lusso dell’automotive e con il lancio di nuovi servizio di after-market”.

Così il Deputato veneto di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, commentando l’intesa siglata pochi minuti fa al Mimit.

“Questo risultato è il frutto del lavoro di squadra

fra Regione del Veneto e Ministero, ed in particolare del ministro Adolfo Urso, dell’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan e del sottosegretario Fausta Bergamotto” ha aggiunto Giovine.

Concludendo “il ‘modello veneto’ per la gestione delle crisi d’impresa diventerà presto un modello nazionale, con il recente approdo del responsabile dell’unità di crisi della Regione del Veneto, Mattia Losego, al coordinamento nazionale delle crisi presso il Mimit.

Un’ottima notizia che promuove anni di impegno e di successi nella gestione delle crisi e delle trasformazioni di impresa”.

ROMA, 27/07/2023

