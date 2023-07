Il lone è arrivato: Ibou Balde è gialloceleste. L’attaccante classe’99 firma un biennale.

Ibou Balde è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo.

L’attaccante spagnolo classe ’99, con genitori senegalesi, arriva dal Messina dove ha militato nelle ultime due stagioni.

Firma un contratto biennale che lo lega al nostro club fino al 2025.

Dopo aver mosso i primi passi in Spagna all’età di 4 anni nel Santa Maria de Palautordera, la squadra del suo paese, si trasferisce all’Espanyol e successivamente al Barcellona dove cresce fino ai 12 anni.

Seguono altre esperienze in Spagna per arrivare poi in Italia con i colori della Sampdoria.

In Serie C indossa le maglie di Vis Pesaro, Foggia e Messina.

Dal suo arrivo nel Bel Paese sono 45 in totale le reti messe a segno.

Vestirà la maglia Gialloceleste numero 7.

Grazie Ibou! Benvenuto!

Le prime parole di

Ibou Balde in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Mi ha portato ad Arzignano l’interesse che c’è stato su di me. Arrivo, poi, in un girone nuovo, in una città e in una regione dove non sono mai stato.

Ho scelto una nuova società e una nuova squadra per avere altri obiettivi e altri stimoli».

«Nel gruppo vorrei portare fame, qualità e tanti gol. Oltre alla mia gioventù. Sono un ragazzo tranquillo, ma competitivo sul campo.

Un ragazzo che sta diventando uomo: divertirsi quindi facendo però il nostro lavoro con serietà.

Il mio desiderio, con la maglia dell’Arzignano, è quello di fare bene, realizzando tanti gol per far vincere il più possibile la squadra puntando di conseguenza più in alto possibile».