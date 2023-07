Grid: esce il nuovo singolo “Hype”

Dal 28 luglio 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Hype”, il nuovo singolo di Grid.

“Hype” è un brano che segna un ritorno alla leggerezza, seppur con grinta, che rispecchia al 100% la personalità di Grid.

Il pezzo racconta un flirt estivo dove quello che traspare a prima vista è l’aspetto esteriore dei social, la vita che si mostra attraverso i social (che può sia attirare che spaventare) e non si conosce realmente fino in fondo la vera personalità di una persona. Rimangono conoscenze superficiali, i cosiddetti amori estivi

Spiega l’artista a proposito del brano:

“Hype è il mio ritorno in estate! In estate è come se si vivesse in continuo hype, tutto quello che ci circonda è hype, è fresco. L’obbiettivo di questo mio nuovo singolo è quello di respirare i profumi dell’estate proprio ascoltandolo! Hype è sinonimo di divertimento, di stare al centro dell’attenzione ma di fregarsene perché si vive così solamente una stagione all’anno”.

Biografia

Grid è lo pseudonimo di Fabiana Mattuzzi, nasce in provincia di Padova a Marzo 2001 ed inizia, già all’età di sei anni, a cantare nel coro della scuola, prendendo anche lezioni di pianoforte.

É proprio la sua insegnante, che riconoscendone le spiccate abilità canore ed interpretative, la incoraggia a prendere lezioni di canto.

Grid sente la musica come un’imprescindibile parte di sé e cresce ascoltando Pop, Soul, Blues e Rock.

Ad influenzarla maggiormente sono artiste internazionali, donne del calibro di Anastacia ed Adele, ma anche grandi, immense rappresentanti della musica nostrana, come Giorgia e Mia Martini.

Sul fronte delle sonorità, Grid si ispira a top artist della discografia d’Oltreoceano, come Ed Sheeran e Shawn Mendes.

Studiare in una scuola inglese permette a Grid di parlare e scrivere fluentemente diverse lingue e, di conseguenza, di avere padronanza anche dei testi stranieri, con una naturalezza incredibile.

Ma perché Grid?

Fabiana cresce in un contesto famigliare immerso nel mondo dei motori, anche per via del padre, pilota di corse in salita. Nel 2015, si avvicina al mondo delle moto e ne rimane folgorata.

Fabiana diventa così Grid, amando ed apprezzando il mondo dei motori, perché lo sente affine alla sua personalità, contraddistinta dalla determinazione nell’ottenere dei risultati che giungono solo grazie all’impegno ed al sacrificio.

Nel Febbraio del 2018 apre per Alex Britti.

Nonostante la giovane età, è sul palco che Grid riesce a sprigionare un’energia straordinaria. Grid attinge alla sua stessa vita per la sua musica; le sue canzoni sono lo specchio della sua quotidianità ed è cantando che si sente libera di esternare e trasmettere le sue emozioni.

Una giovane donna decisa e determinata; risoluta, si, ma mai aggressiva.

Un’artista che, in un panorama discografico prettamente maschile, fa dell’essere donna una marcia in più per raccontare, attraverso la sua musica, i suoi pensieri, le sue emozioni ed i suoi sentimenti.

Con il desiderio di dare forza e sostegno a chi l’ascolta, invitandolo a non arrendersi a mai, ad essere se stesso indipendentemente dal giudizio altrui e ad inseguire i propri sogni.

