Cassola: spettacolo itinerante ispirato alle magiche atmosfere del mago Oz

Sabato 29 luglio ore 17.30 a Cassola (VI), al Parco dell’amicizia di San Giuseppe lo spettacolo Il mago Oz

Continuano gli appuntamenti del Minifest, la rassegna di teatro dedicata alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Operaestate Festival, che sabato 29 luglio alle ore 17.30, porterà al Parco dell’amicizia a San Giuseppe di Cassola lo spettacolo Il mago di Oz di Anà-Thema Teatro. Uno spettacolo d’attore itinerante, adatto ad un pubblico a partire dai 5 anni.

Un evento inserito nel ricco cartellone di Operaestate Festival, il ricco programma estivo promosso dalla Città di Bassano del Grappa, qui in collaborazione con il comune di Cassola e la Regione Veneto e sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Unione Europea e da aziende e Fondazioni “Amici del Festival”.

Grande spettacolo itinerante all’aperto

Lo spettacolo Il mago di Oz, con regia di Luca Ferri, è un grande spettacolo itinerante all’aperto, ispirato al celebre romanzo di Baum. Doroty, lo spaventapasseri, l’omino di latta, il leone, le scimmie volanti, la Strega e il Mago di Oz coinvolgeranno tutta la famiglia in un racconto avvincente e divertente, grazie ad un linguaggio semplice, ma ricco di insegnamenti.

Il Mago di OZ è infatti di uno di quei romanzi che ognuno di dovrebbe leggere almeno una volta nella vita: c’è magia, fantasia, buoni sentimenti, amicizia e coraggio. Tutto a causa di un tornado, che porta la piccola Dorothy, dopo aver litigato con gli zii, nel Regno di Oz: solo il Grande Mago può farla tornare a casa. Inizia così la sua avventura per raggiungerlo seguendo il sentiero dorato, attraverso foreste incantate, minacciata dalla strega cattiva ma protetta dalla fata Glinda e dai suoi nuovi amici: lo spaventapasseri, il leone e l’uomo di latta.

Breve storia della compagnia Anà-Thema

La compagnia Anà-Thema nasce nel 2006 ad Udine per volontà di un gruppo di giovani attori professionisti diplomati nelle più prestigiose Accademie Teatrali Nazionali; dal 2009 diviene un nuovo punto di riferimento per il teatro giovane ed innovativo nella Regione FVG e in Italia. Dal 2012 Anà-Thema gestisce “La corte di Osoppo”, un grande centro culturale con sale polifunzionali. Anà-Thema Teatro è diventato un centro importante di ricerca e formazione per i giovani del teatro grazie alla realizzazione, dall’anno 2007, del Campus Tetrale Internazionale e dal 2010 Anà-Thema dà vita ad una Stagione Teatrale.

Un viaggio nel mondo di Oz, davvero da non perdere!

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato a lunedì 31 luglio

Nei giorni di spettacolo, la biglietteria presso i luoghi dove gli stessi si svolgeranno, sarà aperta a partire da 45 minuti prima dell’orario di inizio dello stesso per permettere il ritiro dei biglietti prenotati telefonicamente e per l’acquisto di eventuali posti rimasti disponibili.

