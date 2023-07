Bassano del Grappa: 2° weekend di grande musica con Terre Graffiate

Terre Graffiate musica e passeggiate il 29 e 30 luglio

Per gli appassionati di musica e passeggiate prosegue il progetto Terre Graffiate: sabato 29 luglio alle ore 9.00 al Col Campeggia con il duo formato dalla violinista Eleonora De Poi e dal violoncellista Federico Covre.

Il 30 luglio con un tris di band jazz per due passeggiate all’insegna della musica e del territorio. Un evento inserito nel cartellone di Operaestate Festival. Il ricco programma estivo promosso dal Comune di Bassano insieme alle Città palcoscenico. Realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, la Regione del Veneto e la rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

Sesta edizione del Festival

Il Festival Storico e Musicale Terre Graffiate 2023, giunto alla sesta edizione, porta di anno in anno la musica nei luoghi che sono stati scenari di guerra. L’escursione musicale del 29 luglio, attraverso un incantevole itinerario ad anello, porterà il pubblico a scoprire una zona ricca di storia e fascino del Massiccio. Zona che ha anche il vantaggio di essere facilmente accessibile dalla pianura, distando meno di mezz’ora in macchina dal centro di Romano d’Ezzelino.

Il percorso toccherà punti di grande interesse storico, come le cisterne di Colle Averto e le fortificazioni e trincee del Col Campeggia, restaurate di recente. Durante la camminata, il pubblico potrà assistere ad un insolito ensemble. Non è infatti facile incontrare nelle sale da concerto e altri luoghi di performance un duo formato da violino e violoncello. Quello formato da Eleonora De Poi e Federico Covre ha un quid in più. In più perché i due artisti italiani esprimono con i loro strumenti e i loro dialoghi il tema della danza sotto vari aspetti e periodi. Il programma abbraccia infatti un repertorio che va dal classicismo di Hoffmeister e del Beethoven più giovanile fino a volare oltreoceano attraverso brani di ispirazione latino-americana e una deviazione verso la musica dell’est.

Per chi invece predilige le sonorità jazz, domenica 30 luglio dalle ore 11.00 sul Monte Grappa, il secondo weekend con Monte Grappa Jazz Festival. Una domenica interamente dedicata al jazz tra malghe e rifugi del versante del Grappa che scende verso la Valbrenta.

Protagoniste tre band:

il quartetto del contrabbassista veneziano Marco Centasso presenterà il suo disco d’esordio Hidden Rooms, ricco di composizioni originali che rivelano le numerose influenze che ispirano il suo processo compositivo, dal cinema alla fotografia, alla filosofia e dove ogni brano suggerisce riflessioni che interrogano l’arte, la musica e la vita.

Il Valentina Fin Quintet con A chi esita, progetto ispirato alla poesia e caratterizzato da improvvisazione e sperimentazione sonora, porterà in scena una ricerca artistica e musicale intima e profonda, urgente in un contesto così frenetico come quello attuale.

E infine il Brew 4tet, in una miscela sonora dove tradizione e contemporaneità si fondono, proporrà composizioni inedite e strutturate, e insieme costantemente riarrangiate in improvvisazioni estemporanee, soprattutto durante gli assoli dei musicisti che compongono il quartetto.

Il programma è accessibile a tutti:

lasciata la macchina in località Lepre, dopo un breve tratto su strada asfaltata, ci si incamminerà lungo una semplice mulattiera che, in poco meno di un’ora, raggiungerà il Rifugio Alpe Madre, sede del primo concerto della giornata (ore 11:00), dove si esibirà il Marco Centasso Quartet. Il secondo concerto vedrà esibirsi il Valentina Fin Quintet presso il Ristorante Albergo San Giovanni alle ore 14:30, distante a piedi meno di mezz’ora a piedi dal Rifugio Alpe Madre. Finito il secondo concerto, una tranquilla discesa su strada sterrata e in parte asfaltata, riporterà il pubblico a Lepre, dove potrà assistere al terzo e ultimo concerto della giornata, alle ore 18:00, con il Brew 4tet.

Un weekend di grande musica, per una nuova sorprendente connessione con la natura e i paesaggi di montagna.

Sabato 29 e Domenica 30 luglio – Terre Graffiate

Informazioni e prenotazioni: biglietteria 0424.524214 – www.operaestate.it

Immagine di copertina: Il Valentina Fin Quintet

Fonte: Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well