Vicenza: emergenza casa, pubblicati gli avvisi per reperire alloggi

Assessore alle politiche sociali Tosetto sull’emergenza casa: “Cerchiamo immobili da affittare a chi ha un reddito sicuro e da dare in locazione tramite i servizi sociali alle famiglie in difficoltà”

Procede l’operazione avviata dall’amministrazione per liberare posti letto per le emergenze abitative. Sono stati pubblicati infatti i due avvisi: il primo punta alla creazione di un elenco di immobili privati pronti per essere affittati, il secondo cerca proprietari interessati a stipulare con il Comune contratti a canone agevolato per abitazioni da destinare a famiglie in situazioni di difficoltà. In questo ultimo caso le offerte dovranno pervenire entro il 31 agosto.

“Puntiamo a un duplice obiettivo – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – . Da una parte mettere a disposizione dei cittadini che si rivolgono ai servizi sociali, perché senza abitazione ma con un reddito, un elenco di immobili disponibili dando così nuove opportunità abitative alle persone che occupano posti letto nelle strutture comunali. Dall’altra, stanziando 70 mila euro per stipulare affitti a canone agevolato, puntiamo ad avere rapidamente a disposizione almeno quattro alloggi di medie e grandi dimensioni da destinare all’emergenza abitativa. Nel complesso si tratta di un’operazione volta a creare opportunità di autonomia e inclusione attraverso lo sviluppo di percorsi abitativi. Ricordiamo infatti che avere un’abitazione e quindi una residenza significa anche aver accesso ai servizi pubblici, tra i quali in primis l’assistenza sanitaria”.

Avviso per la locazione di immobili per persone con reddito sicuro

L’avviso per la creazione di un elenco aperto per la messa in disponibilità di immobili è finalizzato alla ricognizione sul territorio di alloggi disponibili per la locazione da parte di persone con un’adeguata capacità reddituale che si sono rivolte ai servizi sociali. Il Comune metterà in contatto domanda e offerta senza intervenire nella costituzione del contratto d’affitto. Maggiori informazioni sono disponibili nell’avviso pubblico nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/350423.

Avviso per la locazione di immobili per famiglie in difficoltà

L’avviso per la ricerca di alloggi in locazione da destinare alle famiglie in situazione di disagio abitativo è rivolto ai proprietari di immobili a Vicenza, non arredati, con riscaldamento autonomo e possibilmente garage, almeno bicamere con una superficie maggiore ai 60 metri quadrati. L’amministrazione avvierà un contratto di locazione a canone agevolato della durata di tre anni, si farà carico della cauzione e del pagamento quadrimestrale anticipato del canone di locazione, della corretta conservazione dell’immobile e della sua restituzione in buono. Il contratto di locazione a canone concordato permette inoltre ai proprietari di usufruire di agevolazioni sull’Irpef, sull’imposta di registro e sulla cedolare secca. Le offerte devono essere mandate entro le 12 del 31 agosto ai servizi sociali. Le modalità e maggiori informazioni sono indicate nell’avviso pubblico nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/350421.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 26 luglio 2023