Ben tredici gli equipaggi dall’ovale azzurro in gara nel fine settimana –Tris di rallies per il Team Bassano.

Otto al Valli Cuneesi, quattro al Valle del Sosio ed uno a Salsomaggiore Terme

Dopo un fine settimana in cui non c’erano impegni a calendario, quello che andrà a chiudere il mese di luglio propone ben tre rallies, al via dei quali saranno tredici gli equipaggi a difendere i colori del Team Bassano.

Otto quelli che affronteranno l’edizione 2023

del Rally Storico Valli Cuneesi in programma a Saluzzo (CN) tra sabato 29 e domenica 30 prossimi.

Ben quattro le Porsche 911 al via del rally valevole per il T.R.Z. della Prima Zona, per il Memory Fornaca e per il Trofeo Michelin Storico: una SC del 3° Raggruppamento per “MGM” e Marco Torlasco, oltre alle tre RS che saranno portate in gara da Pietro Tirone con Vincenzo Torricelli alle note, Gianvittorio Bianchi e Maurizio Torlasco, Roberto Giovannelli ed Isabella Rovere.

Due le BMW con la M3 di Bruno Graglia e Roberto Barbero, e la 2002 Ti di Luca Prina Mello e Simone Bottega.

Completano la compagine le due prossime avversarie in classe 2-2000 del 3° Raggruppamento: l’Opel Kadett GT/e di Massimo e Matteo Migliore, opposta all’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin e Francesca Dalla Rizza. Sei le prove in programma: quattro il sabato e le restanti, la domenica.

Dal Piemonte si passa in Emilia Romagna

e precisamente a Salsomaggiore Terme che ospiterà, tra sabato e domenica anche in questo caso, l’omonimo rally storico in abbinata al moderno.

A rappresentare il Team Bassano toccherà all’Opel Kadett GSI Gruppo A di Maurizio Cochis e Milva Manganone pronti per affrontare le otto prove speciali.

Per il terzo appuntamento si scende fino in Sicilia

che propone il Rally Valle del Sosio, titolato per il T.R.Z. della Quarta Zona e che conta quattro equipaggi del Team Bassano tra gli iscritti.

S’inizia dal duo Marco e Gianluca Savioli ancora una volta al via con la Porsche 911 RS del 2° Raggruppamento, mentre con la versione SC del 3° tocca ad Alessandro Russo e Tiberio Mascellino.

Sfida di classe, nella 2-1600, tra la Fiat Ritmo 75 di Giuseppe Savoca e la Volkswagen Golf Gti di Alfredo Gippetto: il primo navigato da La Franca, il secondo da Catalano.

Tre le prove da affrontare che, ripetute più volte sommano nove tratti cronometrati.

Romano d’Ezzelino (VI), 25 luglio 2023

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Immagine fornita da ACI Sport