Al via il nuovo progetto triennale – Tirocini di inclusione sociale attraverso il lavoro

Il progetto, che vede la collaborazione tra

Camera di Commercio di Vicenza,

Fondazione di Comunità Vicentina QUVI,

ULSS 8 Berica

ULSS 7 Pedemontana,

prevede l’organizzazione di almeno 20 tirocini l’anno nel 2023-2024-2025

Promuovere il lavoro come strumento essenziale

per favorire l’integrazione e la crescita personale dei soggetti con disabilità o comunque fragili, attraverso una grande partnership tra pubblico e privato.

Con questo obiettivo, la Camera di Commercio di Vicenza e la Fondazione di Comunità Vicentina QuVI Onlus hanno rinnovato per il triennio 2023-2025 il progetto per l’organizzazione di “Tirocini di inclusione sociale attraverso il lavoro”.

Questo in stretta collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa dell’ULSS 7 Pedemontana e da quest’anno anche dell’ULSS 8 Berica.

La nuova convenzione è stata presentata questa mattina in Camera di Commercio, alla presenza dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti.

Un incontro che è stato anche l’occasione per illustrare i risultati raggiunti nel biennio 2021-2022, che ha visto il coinvolgimento di oltre 40 persone disabili con ridotte capacità lavorative.

«Questa convenzione rientra tra le attività

che la Camera di Commercio sta portando avanti nell’ambito del progetto a valenza strategica “Formazione Lavoro” approvato dalla Giunta camerale – ricorda il Presidente Giorgio Xoccato.

La convenzione prevede tra le altre cose la realizzazione di iniziative specifiche di valorizzazione del ruolo delle imprese sociali nella comunità vicentina.

Voglio inoltre ricordare che l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per alcune imprese è un preciso obbligo di legge.

Questo progetto rappresenta anche un aiuto alle aziende in questo senso, realizzando un percorso di inserimento guidato e monitorato con operatori specificamente formati.

Facendo così in modo che per le imprese la realizzazione di questi inserimenti si configuri non come un costo, ma come un’opportunità».

«Questo progetto di inclusione sociale attraverso il lavoro, sta assumendo una rilevanza sempre maggiore e sono contento che la rete dei partner si sia rinforzata. – sottolinea Sante Bressan, presidente della Fondazione di Comunità Vicentina QuVI –

Questo ci permette di aiutare più persone, più ragazzi e ragazze che altrimenti starebbero tutto il giorno rinchiusi in casa, a trovare il proprio tirocinio.

Alzarsi la mattina, avere uno scopo durante la giornata,

prendere l’autobus, incontrare persone nuove lungo il tragitto, bere un caffè con i colleghi e le colleghe.

Momenti che diamo per scontati o che a volte magari ci pesano anche, ma che per alcune persone danno una svolta per la propria qualità di vita.

Ora, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Vicenza e ad altri partner come le due Ulss del territorio, BVR Banca, Banca Verona e Vicenza e Unicredit, possiamo estendere ad altre realtà territoriali della provincia vicentina questa preziosa attività».

Il progetto prevede l’attivazione di tirocini retribuiti sia presso organizzazioni pubbliche (Comuni, Biblioteche, RSA), sia in aziende private, oltre che in realtà del Terzo Settore (Cooperative Sociali, Associazioni, etc.), in un numero minimo di 20 inserimenti l’anno per ciascuna delle tre annualità del progetto.

Per il 2023 – 2024 i tirocini attivati saranno 40, grazie ai partner BVR Banca, Banca Verona e Vicenza e Unicredit.

La ricerca e attivazione dei tirocini

sarà curata direttamente dalla Fondazione QuVi, mentre la Camera di Commercio supervisionerà il progetto e contribuirà ad esso con un finanziamento complessivo di 60 mila euro (20 mila euro per ciascuna annualità) e fornendo una serie di risorse informative per agevolare la ricerca di soggetti ospitanti.

I Servizi Integrazione Lavorativa dell’ULSS 8 Berica e dell’ULSS 7 Pedemontana forniranno invece formazione e un supporto tecnico per gli operatori impegnati nelle delicate fasi di individuazione delle organizzazioni ospitanti e del tutoraggio durante il periodo dell’inserimento lavorativo.

Più in dettaglio, il progetto prevede un inserimento graduale con alcune ore la settimana durante le quali l’educatore entra in contatto con la persona con disabilità per intercettarne i bisogni, le aspettative, le capacità e i limiti, al fine di costruire un percorso di tirocinio adeguato.

La fase successiva prevede la mappatura del territorio in cui la persona abita, per ricercare il contesto più adatto alle sue esigenze e potenzialità.

Questa è una fase particolarmente delicata, in quanto deve crearsi anche con la struttura ospitante una relazione di fiducia ed è importante che anche quest’ultima venga formata in previsione dell’inserimento della persona.

Il progetto prevede altresì l’attivazione

di laboratori di gruppo, con l’obiettivo di supportare le abilità e le competenze necessarie alle persone per vivere in maniera autonoma all’interno di contesti esterni e offrire occasioni per vivere in gruppo e condividere le esperienze di vita.

A quel punto viene avviato l’inserimento nelle organizzazioni ospitanti, con l’accompagnamento costante da parte dell’educatore e con l’obiettivo di riuscire a lasciare la persona, entro la fine dell’anno di sperimentazione, in autonomia per alcune ore nel contesto esterno.

Alla fine dell’anno di sperimentazione si potrà effettuare “lo sgancio” della persona nel contesto esterno mantenendo un lavoro di monitoraggio e supervisione del progetto.

Comunicato stampa n. 20 25 luglio 2023

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com