Marostica suona e canta ai Carmini, concerto finale

Si conclude domani giovedì 27 luglio la 23a edizione della rassegna “Marostica suona e canta ai Carmini”, realizzata in collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Marostica, ASAC Veneto, il coro I Cantori di Marostica e la Parrocchia di Sant’Antonio Abate.

Bassano Bluespiritual Band

Sulla scalinata della Chiesa e dell’Oratorio dei Carmini si esibirà dalle 21.00 (ingresso libero, in caso di maltempo in chiesa) la Bassano Bluespiritual Band diretta da Lorenzo Fattambrini, con il concerto “Respect!”.

Nata nel 2002 da un gruppo di appassionati cantori, come spesso accade, riuniti sotto lo slancio della musica Gospel si è poi via via dimostrata capace di spaziare anche in altri ambiti musicali.

Il repertorio si è infatti arricchito fino a frequentare la musica blues, il pop, il rock e anche la musica classica, senza soluzione di continuità in una caleidoscopica proposta musicale, sempre vivace e coinvolgente, mantenendo una propria peculiare mission: esprimere con il canto la gioia di vivere.

I concerti proposti dalla BBBand sono infatti contraddistinti dalle tre B

attraverso la fiducia in se stessi o in un Dio (Believe!) l’uomo conquista una visione positiva della realtà dove il benedire (Bless!) si contrappone alla più facile lamentazione, creando così i presupposti per lasciarsi coinvolgere dalla gioia. (Be Happy!)

La BBBand: la musica al centro di tutto

Cantare in coro è anche una vera e propria terapia: ti insegna a condividere con gli altri la tua voce, ti costringe a sincronizzarla; migliora la tua respirazione e quindi la funzione cardiaca e la muscolatura.

È una vera e propria attività fisica con risvolti anche sulla sfera cognitiva migliorando la concentrazione, l’attenzione e la memorizzazione.

Il canto favorisce l’aumento degli ormoni del benessere come le endorfine comportando un miglioramento del tono dell’umore allontanando tristezza, rabbia e paura.