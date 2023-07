Lidia Digonzelli confermata in maglia Vicenza Volley

Serie B1 femminile, Lidia Digonzelli – Seconda stagione in biancorosso per la giovane opposta classe 2005, nella scorsa annata nel roster berico di serie A2

Un giovane talento nuovamente in biancorosso

per continuare a crescere. Vicenza Volley annuncia la conferma dell’opposta Lidia Digonzelli, classe 2005 che farà parte del roster che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile.

Per la giocatrice di origini genovesi, si tratta della seconda stagione nel sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi, avendo già partecipato alla scorsa avventura in A2.

“Siamo felici – commenta coach Mariella Cavallaro –

di poter confermare Lidia, atleta giovanissima completa in tutti i fondamentali.

Nel corso della scorsa stagione ha dimostrato di essere dotata di un colpo molto forte e tecnico e di avere grandi margini di crescita.

Sarà il nostro terminale d’attacco da posto due e saprà sicuramente essere un punto di riferimento importante per il nostro gioco”.

“Nel mio primo anno in serie A – racconta Lidia Digonzelli –

mi ero prefissata come obiettivo di riuscire ad aumentare il più possibile il mio bagaglio personale sia come atleta sia come persona.

A fine annata posso ritenermi molto felice del percorso che ho fatto: sicuramente questo livello richiede impegno, determinazione e sacrifici costanti.

Inoltre, è necessario imparare a gestire la pressione data da aspettative e sfide maggiori, cercando di mantenere la concentrazione anche quando le cose non vanno come previsto e provando a reagire in modo positivo alle avversità.

A quest’ultima cosa credo molto, perché, a prescindere da tutto, il duro lavoro e la perseveranza sono fondamentali se vuoi raggiungere un determinato traguardo”.

Quindi aggiunge.

“Ho scelto nuovamente Vicenza perché la società, sia durante la stagione sia dopo il termine del campionato, si è dimostrata fiduciosa nei miei confronti e molto interessata ad avermi per il prossimo anno.

Questa scelta mi porta inoltre a proseguire sia un percorso pallavolistico sia quello scolastico, concludendo quindi le superiori in un ambiente già conosciuto.

L’anno prossimo cercherò di portare dentro il campo tutto ciò che ho imparato e consolidato nella stagione di A2″.

