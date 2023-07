Zanè: avanzamento lavori della nuova scuola primaria

Proseguono i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria secondo il cronoprogramma dei lavori. È stata inoltre realizzata la nuova rotatoria su Via Alcide De Gasperi. E sono stati realizzati i parcheggi con le aree di manovra della nuova viabilità interna a servizio del plesso scolastico.

Fase dei lavori

In questi giorni la Ditta appaltatrice sta completando l’isolamento e coibentazione della copertura. All’interno gli impianti tecnologici sono quasi ultimati e sono iniziate le operazioni di installazione degli infissi. Si sta posando il rivestimento e parte della pavimentazione relativa ai servizi igienici. La Ditta, in concerto con la Direzione Lavori, prevede la fine dei lavori in modo che il nuovo anno scolastico 2024/2025 decorra all’interno della nuova struttura.

La scelta progettuale dell’edificio

Considerata la scelta progettuale di realizzare un edificio ad un unico piano, la collocazione delle aule allineate sul fronte sud è sembrata la più idonea dal punto di vista dell’orientamento. La scuola primaria è stata progettata in modo da ottenere le migliori condizioni di soleggiamento per le aule. Aule esposte a sud, e il miglior rapporto tra i diversi spazi scolastici.

Lo spazio fronteggiante le aule si apre con un ampio spazio verde, dove possono essere realizzate attività didattiche all’aperto. Sono stati utilizzati materiali, tecnologie all’avanguardia e scelte progettuali sono stati pensati e pianificati. Pensati e pianificati per garantire il maggior comfort ambientale possibile per i futuri fruitori (alunni ed insegnanti).

Qualche giorno fa una delegazione dell’Amministrazione Comunale ha effettuato un sopralluogo. Un sopraluogo con i progettisti e il Direttore Lavori per prendere visione dello stato di avanzamento dei lavori.

Fonte: Comune di Zanè (VI) – Ufficio Stampa