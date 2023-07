Secondo nei 100m dorso a Fukuoka 2023 – Thomas Ceccon, argento al fotofinish ai Mondiali di nuoto

Thomas Ceccon,

dopo l’oro vinto nei 50m farfalla, conquista l’argento nei 100m dorso ai Mondiali di nuoto 2023. Per lui è la terza medaglia personale centrata in Giappone. Sono ora 6 i podi conquistati in carriera in una rassegna iridata.

Thomas Ceccon è argento al fotofinish nei 100 metri dorso. Dopo l’oro vinto un anno fa ai Mondiali di Budapest 2022 nei 100 dorso con tanto di record del mondo, il Campione azzurro cede lo scettro e arriva secondo nella stessa distanza ai Mondiali 2023 di Fukuoka.

Oggi, martedì 25 luglio, Ceccon ha chiuso alle spalle dello statunitense Ryan Murphy ed è arrivato davanti all’altro atleta a stelle e strisce Hunter Armstrong.

Per l’atleta italiano arriva dunque il terzo podio personale ai Mondiali di nuoto 2023, dopo l’argento conquistato nella staffetta maschile 4×100 stile libero con Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri e l’oro centrato ieri nei 50 farfalla.

A soli 22 anni, il nuotatore veneto è già al suo sesto podio in carriera ai Mondiali con 3 ori all’attivo. Agli scorsi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 aveva vinto un argento e un bronzo nella staffetta 4×100 stile libero e nella 4×100 misti.

Credit Foto di Andrea Staccioli, Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM Deepbluemedia

Le gare di Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023: orari e giorni delle finali

Di seguito, il programma delle gare individuali e in staffetta in cui sarà impegnato Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto World Aquatics 2023 di Fukuoka.

In grassetto le gare per le medaglie

Mercoledì 26 luglio

03:30 – Nuoto, staffetta 4x100m medley mista (batterie)*

13:00 – Nuoto, staffetta 4x100m medley mista*

Sabato 29 luglio

03:30 – Nuoto, 50m dorso (batterie)

13:00 – Nuoto, 50m dorso uomini (semifinali)

Domenica 30 luglio

03:30 – Nuoto, staffetta 4×100 misti uomini (batterie)*

13:00 – Nuoto, 50m dorso uomini

13:00 – Nuoto, staffetta 4x100m misti uomini*

*le liste ufficiali dei componenti delle staffette ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 non sono ancora state rese note

Il programma può essere soggetto a variazioni

Fonte https://olympics.com/it/