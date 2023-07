“Pastasciutta antifascista”: dichiarazione del Sindaco Elena Mezzalira

«L’amministrazione comunale non può autorizzare, e mai lo ha fatto neppure in passato, l’uso di un parco pubblico per un’iniziativa che non rispetta il regolamento di utilizzo e gestione, che prevede una destinazione socio-ricreativa.

Solo venerdì scorso abbiamo ricevuto la richiesta di utilizzo da parte dei promotori.

Ma la diffusione sui social di volantini col titolo di “pastasciutta antifascista” fa pensare che non si tratti solo di un appuntamento conviviale o culturale.

Mi lascia perplessa la presa di posizione della consigliera regionale Chiara Luisetto, che, nelle sue dichiarazioni, ha fatto un uso propagandistico e strumentale della vicenda.

Gli organizzatori sono liberi di trovare un’altra sede».

Comunicato del 25/7/2023

Ufficio Stampa Comune di Rosà