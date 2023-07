Costabissara: concerto lirico “Stelle d’opera”

Diplomata in Musicoterapia presso la “Fundaciòn de Musicoterapia Rolando Benenzon” di Buenos Aires (Argentina), all’ attività concertistica affianca da molti anni quella di musicoterapeuta, svolgendo in particolare programmi di assistenza ai disabili in collaborazione con Comuni, Aziende Sanitarie, istituti residenziali e scuole.

È stata ideatrice e responsabile del “Progetto Pilota 2006”, primo progetto in Italia di musicoterapia applicata per bambini con handicap all’interno di un Conservatorio (a Vicenza), pubblicato nel libro “Musica, tra neuroscienze arte e terapia” (ed. Musica Practica 2007).

Da oltre vent’anni si dedica anche all’insegnamento di pianoforte e presiede corsi e laboratori di vocalità e musicoterapia.

Fonte https://www.lauravasta.it