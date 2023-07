Caldogno: un premio per due sportivi vincenti

Enrico Cunico e Matteo Morittu – Caldogno: un premio per due sportivi vincenti

Un riconoscimento per il tecnico del Treviso e il calciatore dell’Under 17 del Vicenza

Il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato,

l’assessore allo sport Gabriele Toniello e una rappresentanza di Giunta e Consiglio Comunale hanno premiato due cittadini calidonensi che hanno raccolto importanti successi nel calcio nella stagione sportiva 2022/23.

Enrico Cunico è stato l’allenatore del Treviso che ha vinto il campionato di Eccellenza; il sedicenne Matteo Morittu invece è stato centrocampista e capitano del Vicenza Under 17 che ha vinto lo Scudetto come miglior squadra nazionale di serie C.

«Due splendidi esempi di come l’impegno, la passione e la dedizione possano consentire di ottenere grandi risultati», sottolinea il sindaco.

Caldogno – 24 luglio 2023

Vicenza Under 17 – ROSA

PORTIERI

Bajari Leonardo – 18/04/06

Siviero Lapo – 23/11/06

Tejada Barreras Maycol – 28/03/06

DIFENSORI

Acka Georges Chris Emanuel – 05/04/06

Cazzin Tommaso – 15/08/06

Cerantola Riccardo – 17/01/07

Imbevaro Lorenzo – 02/09/06

Martini Matteo – 27/10/06

Pegoraro Leonardo – 13/03/06

Sacchetto Tommaso – 26/08/06

CENTROCAMPISTI

Carlino Luca – 14/06/06

Llukaj Manuel – 06/03/06

Morittu Matteo – 17/03/06

Muraro Lorenzo Fortunato – 25/11/06

Oliviero Davide – 18/01/06

Pallaro Alessandro – 24/01/06

Pozzolo Pietro – 07/02/06

Zonta Alessandro – 23/08/07

Zorzi Alessandro – 09/02/06

ATTACCANTI