Vicenza, variante SP46: il sindaco Possamai incontra il comitato dell’Albera

Possamai: “Completata la posa della segnaletica che vieta il passaggio dei tir nella variante SP46. Pronti a sollecitare Anas per le opere complementari mancanti”

Il sindaco Giacomo Possamai ha incontrato questa mattina i rappresentanti del comitato dell’Albera per fare il punto della situazione sulle opere di completamento della variante alla SP46, dopo l’apertura dello scorso 19 giugno.

“Sono terminate le operazioni di posa della segnaletica verticale, per cui è in vigore lo stop ai mezzi pesanti in strada Pasubio e viale del Sole – ha affermato il sindaco Giacomo Possamai -. Faremo controlli affinché sia rispettato questo divieto a tutela dei quartieri residenziali. Restano ancora alcune opere da completare, tra le quali in particolare il verde per la mitigazione ambientale e paesaggistica previsto in autunno e le piste ciclabili laterali. Si tratta di opere in carico ad Anas, alla quale chiederemo un incontro per tenere monitorata la situazione fino al raggiungimento della totale conclusione dei lavori”.

Il sindaco ha inoltre condiviso con il comitato la necessità di verificare i tempi di attesa e attraversamento dei semafori a chiamata in strada Pasubio e in viale del Sole.

Per quanto riguarda le barriere fonoassorobenti, l’eventuale incremento sarà richiesto sulla base di quanto emergerà dal monitoraggio di Arpav.

“Al comitato, a cui va il merito di aver tenuto alta per anni l’attenzione sulla bretella e più in generale sulla viabilità cittadina – ha concluso il sindaco – ho confermato l’impegno dell’amministrazione per la realizzazione del prolungamento di viale Aldo Moro”.

L’ordinanza ai tir

Per quanto riguarda l’ordinanza anti tir, i mezzi di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate – ad eccezione di quelli utilizzati per il carico e scarico – non possono circolare all’interno del perimetro compreso tra la variante alla SP46, strada Pasubio, a partire dalla nuova rotatoria con la variante, e viale del Sole.

