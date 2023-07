Vicenza: il sindaco Possamai in visita all’atelier “Matteo Cibic studio” in contra’ Riale

Il sindaco Possamai in visita al “Matteo Cibic studio” in contra’ Riale

Il nuovo laboratorio di ricerca creativa e sociale nel cuore del centro storico espone i lavori del giovane designer e artista

“Matteo Cibic studio”, l’atelier del designer e artista Matteo Cibic, è aperto in contra’ Riale 19. Venerdì 21 luglio il sindaco Giacomo Possamai si è recato in visita nella nuova realtà culturale della città.

Il sindaco Possamai

“Con piacere ho partecipato all’inaugurazione del nuovo spazio d’arte “Matteo Cibic studio” nel cuore del centro storico che offrirà la possibilità di ammirare le originali opere del brillante artista vicentino, Matteo Cibic. E’ anche questo un modo per riqualificare la città e i suoi spazi” – spiega il sindaco Giacomo Possamai.

Il giovane artista Matteo Cibic

“Viaggiando molto mi sono accorto che portare i bambini a scuola e andare in ufficio a piedi senza vedere un automobile, fare la spesa al mercato e vivere il centro città è un lusso difficilmente riscontrabile in altre città italiane e del mondo – commenta Matteo Cibic -. La galleria, con una programmazione trimestrale, vuole diventare una meta satellite rispetto a quelle già aperte a Milano e Venezia, dove poter trascorrere del tempo e dove poter elaborare e prototipare progetti di futuri desiderabili.

“Matteo Cibic studio”

è un laboratorio di ricerca creativa e sociale. Matteo Cibic, designer e artista, trasferitosi a Vicenza ha sentito l’esigenza di creare uno spazio di scambio con la città. Una vetrina per conoscere i suoi nuovi concittadini e per portare amici artisti, designer e collezionisti a trascorrere del tempo a Vicenza per esporre il loro lavoro nella nuova galleria nella convinzione che in un mondo sempre più frenetico ed efficiente le città più piccole con un ampio centro pedonale permettano di creare una nuova consapevolezza dello spazio e del tempo delle relazioni e delle idee.

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 24 luglio 2023