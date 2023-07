Montebello Vicentino: il Comandante della Polfer di Vicenza ha incontrato il sindaco

Il nuovo Comandante della Polizia Ferroviaria di Vicenza, l’Ispettore Giancarlo Tolfo, ha fatto visita in Municipio al sindaco di Montebello Vicentino (VI), Dino Magnabosco.

L’incontro fa parte della serie che in queste settimane vede il Comandante impegnato nella diretta conoscenza dei primi cittadini dei Comuni in cui è presente una stazione ferroviaria.

“È stata l’occasione per presentare al Comandante il nostro paese – commenta il sindaco – e per sottolineare l’importanza che riveste la nostra stazione, visto che raccoglie i viaggiatori (soprattutto pendolari) del bacino delle Valli del Chiampo e dell’Agno. Ho chiesto quindi una particolare attenzione, anche dal punto di vista dei controlli, per garantire la massima sicurezza alle tantissime persone che la frequentano”.

Fonte: Comune di Montebello Vicentino (VI) – Ufficio Stampa

Montebello Vicentino descrizione

Centro collinare, le cui origini risalgono al periodo antico, con un’economia basata in prevalenza sulle attività agricole e su quelle industriali. I montebellani, che presentano un indice di vecchiaia nella media, vivono per la maggior parte nel capoluogo comunale e nelle località Cà Sordis e Selva.

Il resto della popolazione si distribuisce in vari nuclei urbani, oltre che in numerose case sparse. Il territorio fa registrare un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche accentuate. Al contrario, l’andamento plano-altimetrico del centro abitato, interessato da un fenomeno di espansione edilizia, è pianeggiante. Sullo sfondo azzurro dello stemma comunale, concesso con Decreto del Capo del Governo, spicca un castello rosso, munito di tre torri merlate alla guelfa e piantato su un colle verde.

Fonte: http://www.italiapedia.it/