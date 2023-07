Giulio Piccoli e Gioele Piccoli: Hockey Trissino completa il roster

In prima squadra Giulio Piccoli e Gioele Piccoli – Hockey Trissino

Definita la promozione in Prima Squadra per i due fratelli

che quest’anno si sono messi particolarmente in luce in Serie A2 con la maglia dell’Hockey Trissino 05, meritandosi la chiamata con le Nazionali Giovanili, per abbinare due talentuosi giovani del vivaio bluceleste a tanti campioni affermati

Si completa l’organico in casa Hockey Trissino, che dopo aver reso noto gli accordi con l’esterno Reinaldo Javier Garcia Mallea e con il portiere Bruno Sgaria, ufficializza l’inserimento in Prima Squadra dei due giovani del vivaio Giulio Piccoli e Gioele Piccoli, che di fatto andranno a completare la rosa che verrà affidata alla guida del tecnico portoghese Tiago Sousa.

Giulio è nato il 16 marzo 2004, mentre Gioele il 27 novembre 2005.

Entrambi sono cresciuti nelle giovanili del club bluceleste,

e nell’ultima stagione si sono messi particolarmente in luce con la maglia dell’Hockey Trissino 05 in Serie A2, con cui hanno chiuso al sesto posto il loro campionato, realizzando rispettivamente 18 e 17 gol.

Nel loro curriculum vittorie dello Scudetto Under 13 e Under 15, e nella scorsa stagione 2022-23 una Coppa Fisr Under 19.

Giulio ha già debuttato in Serie A1 con la maglia trissinese nel 2020/21, collezionando 5 presenze e timbrando il cartellino 1 volta.

Nella stagione successiva, 2021/22, ha debuttato anche in Eurolega, mentre quest’anno ha partecipato con la maglia azzurra ai Mondiali di San Juan, mettendo a segno 8 reti.

Entrambi i ragazzi sono nel giro delle nazionali giovanili, a conferma che si tratta di due dei prospetti più interessanti dell’hockey italiano.

Anche Gioele, infatti, ha debuttato con la selezione Under 17, con cui ha preso parte ai Campionati Europei di Paredes nel 2021 segnando 6 reti e centrando il terzo posto, mentre anche lui con l’Under 19 ha giocato i Mondiali di San Juan nel 2022, timbrando il cartellino 5 volte.

A Giulio e Gioele diamo il più caldo “benvenuti” in prima squadra, augurando loro un grandissimo in bocca al lupo, affinché tutti insieme possiamo vivere una stagione ricca di soddisfazioni blucelesti.

LA SCHEDA

Nome: Giulio / Gioele

Cognome: Piccoli

Luogo e Data di Nascita: Vicenza 16/03/2004 – Valdagno 27/11/2005

Ruolo: Esterno / Attaccante

Altezza: 178 cm / 179 cm

Peso: 72 kg / 69 kg

CURRICULUM

2022-23: Hockey Trissino 05 (Serie A2)

2021-22: GS Hockey Trissino (Giovanili)

Nicola Ciatti Responsabile Comunicazione GS Hockey Trissino

ufficio-stampa@hockeytrissino.it

HOCKEY TRISSINO SI COCCOLA I FRATELLI PICCOLI: “DESIDEROSI DI AFFERMARCI; CON UN GRUPPO DI CAMPIONI COSI’ SARA’ PIU’ FACILE”

Dopo una stagione da protagonisti assoluti in Serie A2 e con la maglia della Nazionale Giovanile, i due fratelli dopo il percorso nelle giovanili blucelesti vengono inseriti a tutti gli effetti nel roster della Prima Squadra e non vedono l’ora di misurarsi coi grandi…

Due giovani tra i più promettenti nel panorama nazionale e non solo di questa disciplina.

Due giovani trissinesi doc che hanno fame, voglia di emergere e di meritarsi un posto nell’hockey dei grandi. Anche se loro sono due … Piccoli…

Battuta a parte, Gioele e Giulio sono due tra i prospetti più interessanti in tutto il panorama nazionale, e la società ha voluto fortemente inserirli nel roster della prima squadra per metterli a confronto con un roster di campioni affermati e accelerarne il percorso di crescita.

Assieme a loro due abbiamo realizzato questa intervista doppia che ci aiuta a conoscerli meglio.

Ragazzi, benvenuti in prima squadra. Che sensazioni si provano a essere nella rosa della squadra Campione d’Italia e del Mondo?

GIOELE: “È da quando sono piccolo che sogno di far parte di una squadra di Serie A1 e soprattutto a Trissino che è la società in cui sono cresciuto. Poter giocare con giocatori di questo livello penso che sia una grande occasione che cercherò di sfruttare al massimo”.

GIULIO: “Sono molto orgoglioso di poter far parte di questa squadra. Penso sia il sogno di ogni giocatore di hockey e il mio si sta per avverare. Poter giocare in A1 con compagni di questo livello è in opportunità che mi farà crescere come giocatore e come persona”.

Con che spirito vi preparate a vivere questa avventura?

GIOELE: “Sicuramente con uno spirito positivo, con impegno, tanta voglia di fare e soprattutto di imparare da tutti i compagni”.

GIULIO: “Cercherò di fare sempre il massimo e di comprendere tutto quello che i miei compagni e l’allenatore mi insegneranno”.

Voi portate a Trissino tanta voglia di emergere e gioventù. Quale dovrà essere lo spirito della squadra che sta nascendo?

GIOELE: “Lo spirito penso che dovrà essere lo stesso di questi ultimi anni, quello spirito che ha portato il Trissino a vincere tutti questi trofei. Una squadra unita, con personalità e concentrata negli obiettivi che vuole raggiungere”.

GIULIO: “Uno spirito positivo e vincente come quello che in questi ultimi anni ha portato la squadra ai massimi livelli”.

Per chi non vi conoscesse, come ti descriveresti come giocatore e come uomo fuori dal campo?

GIOELE: “Io mi ritengo un ragazzo tranquillo, socievole, al quale piace stare in compagnia. In campo sono competitivo, voglio sempre dare il massimo e cercare di aiutare la squadra. Mi impegno in ciò che faccio per cercare di migliorare sempre di più”.

GIULIO: “Sono un ragazzo semplice e mi piace stare in compagnia. Rispetto i miei compagni, quando sono in campo sono determinato e cerco di dare il massimo alla mia squadra e a me stesso”.

Dopo Scudetto ed Eurolega due anni fa, Scudetto, Intercontinentale, Coppa Italia e Supercoppa quest’anno, che idea ti sei fatto di quella che sarà la stagione che attende al varco il tuo Trissino?

GIOELE: “Dopo tutti questi trofei vinti, ci saranno sicuramente grandi aspettative per questa stagione. Sarà sicuramente una stagione dura, da affrontare con entusiasmo e credo che la voglia di vincere sarà sempre di più”.

GIULIO: “Dopo tutte queste vittorie le aspettative saranno alte, il prossimo anno avremo avversari molto competitivi, per questo dovremmo impegnarci sempre al massimo e proseguire con la mentalità vincente che ci ha accompagnato nelle ultime stagioni”.

In città c’è grande attesa per questa stagione. Che aiuto ti aspetti dalla tifoseria, che negli ultimi anni è stata sempre presente e calorosa?

GIOELE: “Siamo fortunati ad avere una tifoseria così qua a Trissino, sempre pronta a sostenere la squadra e ad incitarla. Sono sicuro che riuscirà a dare una grande mano alla squadra anche quest’anno”.

GIULIO: “Sicuramente senza di loro non sarebbe la stessa cosa, ti trasmettono energia e carica e ti fanno sentire che quello che fai non è solo per te stesso ma per tutto il paese”.

Nicola Ciatti Responsabile Comunicazione GS Hockey Trissino

ufficio-stampa@hockeytrissino.it